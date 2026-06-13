Con la disputa della finalissima, domenica 14 giugno alle ore 18, che si giocherà sul campo del Tern Fc, in via vulcano, a Prisciano, si avvia alla conclusione la 3^ edizione del Torneo internazionale giovanile di calcio “San Valentino”, intitolato alla memoria di Ernesto Bronzetti e Claudio Tobia.
Nel pomeriggio le squadre sono sfilate da piazza Tacito fino a piazza della Repubblica, attraversando corso Tacito.
Si è ripetuto l’ormai tradizionale scambio delle medaglie fra le squadre, significativo quello fra Roma e Lazio,
Poi sono stati premiati i migliori giocatori del Torneo.
Squadre locali
- Miglior portiere: Antonio Attianese (Narnese)
- Miglior giocatore: Tommaso Antonelli (Football Campitello)
Tutte le squadre
- Miglior portiere: Giorgio De Camillis (Lazio)
- Miglior giocatore: Hugo Fernández Martìn (Real Madrid)
Alla cerimonia hanno preso parte i famigliari di Claudio Tobia.
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