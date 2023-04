Domenica 2 aprile al via la prima edizione del Torneo del Drago, manifestazione di Minirugby a carattere nazionale organizzata dalla Ternana Rugby Club e dedicata alle categorie Under7, Under9 e Under11. L’inizio delle gare è previsto per le ore 10.30 alla presenza di autorità civili e sportive; il torneo proseguirà nel pomeriggio con la disputa delle finali di ogni categoria. Prevista la partecipazione di quindici società provenienti da Campania, Lazio, Marche e Umbria per un totale di 26 squadre e oltre 300 partecipanti. La scelta del nome del torneo è chiaramente legata a una delle icone della città di Terni e il richiamo alla bellezza del territorio è una delle caratteristiche su cui l’evento è stato strutturato. I piccoli partecipanti al Torneo e le famiglie potranno infatti usufruire di una tariffa agevolata per la visita alla Cascata delle Marmore nel weekend del 1-2 aprile, grazie anche al Patrocinio del Comune di Terni. Forte la connotazione ecogreen visto che l’evento sarà Plasticfree. All’inizio del Torneo verrà regalata ai bambini una borraccia di alluminio che eviterà l’uso delle bottiglie di plastica e tutta la festa del Terzo Tempo sarà totalmente strutturata con materiali riutilizzabili. Ingresso libero alla manifestazione. Le società partecipanti al 1° Torneo del Drago sono Ternana Rugby Club, Junior Rugby Jesi, Rugby Perugia, Barbarian Rugby Club Roma, Rugby Perugia Junior, Draghi Rugby Telese, Arieti Rugby Rieti 2014, Rugby Gubbio 1984, Corciano Rugby Club, Artena Rugby Red Blu, Fortitudo Magione, Unione Orvietana Rugby, Foligno Rugby, Spoleto Rugby, Guardia Martana Rugby.