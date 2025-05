Grande successo per Alessio Vincioni che ha conquistato la medaglia d’oro nella gara del 3° Turno Open Regionale di Qualificazione.

La competizione, valida per la redazione delle classifiche nazionali d’ufficio dei Campionati Italiani Assoluti di Specialità, del Criterium Nazionale Universitario e del Criterium Nazionale Giovanissimi, ha visto la partecipazione dei migliori atleti regionali.

Un risultato straordinario per l’atleta ternano che ha saputo distinguersi per tecnica, determinazione e preparazione atletica. Vincioni non è solo un eccellente sportivo, ma anche un punto di riferimento per il mondo del crossfit nella sua città: è infatti titolare della palestra Nuova Privilege, dove allena quotidianamente atleti e appassionati.