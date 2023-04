Si apre sabato 15 aprile a Villa Faina di San Venanzo la mostra retrospettiva “Giuseppina Anselmi Faina. Una pittrice dell’Ottocento tra Piemonte e Umbria”, dedicata ad una delle poche donne pittrici nell’Italia dell’800. La mostra, visitabile fino al 21 maggio è incentrata sugli affreschi che decorano le sale al secondo piano del palazzo ed ospiteranno un appuntamento culturale che per oltre un mese farà luce su un importante personaggio dell’800. Il sindaco di San Venanzo ricorda a tal proposito che già nel 2016 aveva espresso il desiderio di ospitare questa mostra, in occasione della presentazione dell’omonimo libro curato dal sanvenanzese Luca Montecchi. Il testo è una ricerca storiografica ed artistica che, come per stessa definizione dell’autore ha “l’intento di risarcire la memoria di una donna e pittrice ingiustamente dimenticata”.