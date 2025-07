“Fermiamo le guerre”. Con questo slogan, all’interno del percorso di mobilitazione nazionale per lo stop alle guerre, la Cgil dell’Umbria, con le Camere del lavoro di Perugia e Terni, ha organizzato per mercoledì 9 luglio dei flash mob in alcune delle principali città della regione, “in difesa dei popoli, contro il massacro a Gaza, il riarmo e per la pace”. Le iniziative si terranno alle 21.30 a Perugia (piazza Italia), Assisi (Santa Maria degli Angeli, piazza Garibaldi), Castiglione del Lago (piazza Mazzini), Città di Castello (piazza Matteotti), Foligno (piazza san Domenico), Marsciano (via della Vittoria, teatro Concordia), Terni (piazza della Pace), Amelia (piazza XXI settembre), Narni (piazza dei Priori) e Orvieto (piazza Fracassini). Durante il flash mob verranno attivate simbolicamente delle sirene antiaeree per mandare un messaggio “forte contro le guerre e l’escalation militare”

“Ci rivolgiamo a tutte le forze pacifiste – è scritto nell’appello a partecipare diffuso dalla Cgil Umbria – per costruire insieme un momento di partecipazione contro la guerra globale, contro il riamo, contro gli autoritarismi e per fermare il massacro a Gaza. L’Umbria, terra di resistenza e di pace, non può sottrarsi alla responsabilità di lottare per un mondo multipolare, fondato sulla coesistenza pacifica, sulla solidarietà e sul rispetto reciproco. Facciamo appello a tutte le realtà pacifiste a raccogliere il nostro invito per costruire insieme un grande momento di partecipazione per non rassegnarci alla ineluttabilità delle guerre”.