Creazione di un Centro nazionale per l’educazione ambientale out-door, studio sulle prospettive per la promozione del buono stato delle acque del territorio e della vita che albergano, ridefinizione della sostenibilità nel rapporto tra l’ambiente naturale, le attività produttive e lo sfruttamento idroelettrico delle acque, valorizzazione della Cascata delle Marmore e del suo comprensorio come Bene Comune caratterizzato da rilevanti potenzialità turistiche e da straordinaria bellezza, ricco di eccellenze storiche e culturali, carico di opportunità ancora inespresse, ma anche bene da proteggere e salvaguardare.

Sono questi gli obiettivi del primo Forum delle Acque organizzato dalla Pro Loco di Piediluco, in collaborazione con HYDRA – Museo Multimediale Cascata delle Marmore e il Water Museums Global Network dell’UNESCO.

L’evento si terrà dal 23 al 26 giugno sul Lago di Piediluco – nell’ambito della storica Festa delle Acque – e si propone come un momento di studio, approfondimento e confronto sulle buone prassi per salvaguardare e rigenerare la risorsa più preziosa del pianeta: l’Acqua.



Quattro giorni che vedranno incontrarsi, ciascuno con il proprio contributo specifico, i pescatori del lago di Piediluco, docenti e ricercatori universitari, rappresentanti dell’Unesco (che ha inserito Hydra nella propria rete dei Musei dell’Acqua), manager e amministratori di enti, fondazioni e musei.

“Il Forum delle Acque nasce per rilanciare la Festa delle Acque di Piediluco, il suo significato ancestrale, simbolico, del rapporto con l’acqua, spiega il direttore del museo HYDRA Alessandro Capati, perché viene organizzato sempre nel solstizio d’estate, quindi ci sono dei forti valori simbolici. Noi vogliamo alzare un pò l’asticella, il livello di discussione. Vogliamo mettere a confronto gli accademici con la realtà del territorio per arrivare ad un documento programmatico per dare delle soluzioni alle problematiche che ci sono a Piediluco. Poi abbiamo dei focus sia sugli ecomusei che sull’educazione alla sostenibilità, educazione outdoor. L’educazione è molto importante e crediamo che in questi luoghi, in questo contesto, possa avere una rilevanza di livello nazionale.”

“Il forum, ha aggiunto il presidente della Pro Loco Piediluco Francesco Fioretti, intende celebrare una storia millenaria, lo sviluppo di una città intorno all’acqua, una incredibile ricchezza culturale, scientifica e tecnologica che ha rappresentato e connotato questo territorio per secoli.”

PROGRAMMA

Giovedì 23 giugno pomeriggio

• Visita di HYDRA – Museo MulCmediale Cascata delle Marmore

• Visita alla Cascata delle Marmore

• ore 17:00 – Villalago

Conferenza Stampa di apertura

“Acqua e dorsali digitali” con interventi di Barbara Greggio, Assessore ambito Unesco, Comune di Biella – Gabriele MarCnazzo, Presidente CORDAR Biella – Nicola Angelini, Presidente CONFIMI Umbria – Moreno Tartaglini, CEO OmicronDigital

• ore 19:30 – Concerto per piano solo con Lucrezia Proietti

• ore 22:30 – Rituale/Performance: Il Fuoco e L’Acqua a Piediluco.

Rituale propiziatorio liberamente tra@o dalle anCche tradizioni popolari “I Fuochi e l’Acqua di San Giovanni”, di Ma@eo Trivelli, voce narrante Cecilia Di Giuli

Venerdì 24 giugno mattina

“Acqua: una risorsa da rigenerare e un patrimonio da valorizzare” con interventi di Lucio Ubertini dell’Università di Perugia; Paola Malanotte – MIT Massachuse8s Institute of Technology; Endro Martini – Italy Water Forum; Elena Sinibaldi – Servizio II Ufficio Unesco Segretariato Generale MIC

ore 11.30-11.45 Coffee Break

Lucio Di Matteo – Università di Perugia; Francesco Fatone – Università Politecnica delle Marche; Vienna Eleuteri – Water RevoluBon FoundaBon; Bruna Gumiero – FreshWater Watch

Pomeriggio ore 15, presentazione progetto Rigenerazione Acque Lago di Piediluco con interventi dei rappresentanti locali

• ore 17:00 – Tavola rotonda

• ore 19:00 – Concerto per piano solo: I suoni dell’acqua di Cristiana Pegoraro

Sabato 25 giugno mattina

“Patrimoni acquatici, digitalizzazione e turismo sostenibile: esperienze degli eco- musei a confronto”, sessione coordinata dalla Rete Mondiale dei Musei dell’Acqua (Programma Idrologico Intergovernativo dell’UNESCO). Relatori Eriberto Eulisse – Direttore Esecutivo Rete Mondiale dei Musei dell’Acqua; Francesco Vallerani – UNESCO chair, Università Ca’ Foscari di Venezia; Edo Bricchetti – Relatore scientifico, Ecomuseo Martesana (MI); Carla Lodi – Responsabile Ufficio Cultura, Comune di Orvieto; Rappresentante del Comune di Matera

ore 11.30 – 11.45 Coffee Break

Tavola rotonda con la partecipazione dei Musei della Rete in streaming

Pomeriggio Focus sull’Educazione allo Sviluppo Sostenibile con Nicola Martinelli – eFM; Maria Cinque – Lumsa; Danilo Casertano – Scuole Naturali; Laura Piersanti – SEC Comune di Terni; Francesco Maria Giuli – Kids Design Week; Renata Rizzo – Terra Institute Bressanone (BZ)

• Relazione finale sui risultati del Forum alle Istituzioni e ai Media

Sera, evento presso il lago di Piediluco, Ristorante “Molo 21” – Spettacolo “No Gravity”, Danza tra gli alberi (a seguire Dj set)

Domenica 26 giugno

Attività culturali, turistiche, sportive nei territori del sistema Cascata in collaborazione con gli operatori locali.