Foto di copertina di Alessandro Ossidi

Sta dando copiosi frutti il settore giovanile della Accademia Calcio Terni che ha piazzato un altro giovane, questa volta giovanissimo visto che si tratta di un classe 2007, alla Lazio.

Come si ricorderà in settimana avevamo dato la notizia dei due fratelli Umberto ed Edoardo Seghetta ed oggi la notizia riguarda, invece, Diego Francioli, di Poggio di Otricoli, da sempre in forza alla società neroverde dove sta lavorando con profitto e professionalità spiccata, visti anche i risultati, il ds Romeo Papini che sta mettendo a frutto anche il qualificato lavoro degli staff tecnici.

Diego è un difensore centrale che oltre a difendere sa anche impostare con una personalità inconsueta per un giovane della sua età. Su Diego Francioli, che andrà a vivere nel convitto della Lazio, c’erano anche gli interessamenti della Fiorentina e della Spal ma i genitori, alla fine, hanno preferito scegliere la società biancoceleste.

Diego andrà a far parte della rosa dell’Under 15 Nazionale di serie A e B.

Le operazioni dei fratelli Seghetta e di Diego Francioli sono state condotte da Romeo Papini e dal responsabile scouting della Lazio Zazzera e dal responsabile del settore giovanile Mauro Bianchessi.

Intanto stanno per prendere il via i campus estivi in casa dell’Accademia Calcio Terni dove si sta lavorando anche per ampliare il discorso strutture da mettere a disposizione dei tanti giovani che si stanno iscrivendo nelle varie squadre allestite.