Acquasparta intesse rapporti con Fabriano, nelle Marche, per sviluppare turismo e cultura nel nome dell’Accademia dei Lincei. Nei giorni scorsi il sindaco Giovanni Montani e l’assessore alla cultura Guido Morichetti hanno incontrato l’assessore al turismo di Fabriano Andrea Giombi in rappresentanza anche del sindaco Daniela Ghergo e della giunta. È stata l’occasione, riferiscono Montani e Morichetti, per ragionare sulle possibili collaborazioni e sinergie da mettere in campo, visto che uno dei quattro fondatori dell’Accademia dei Lincei, Francesco Stelluti, era di Fabriano ed ebbe un ruolo molto importante allorquando, alla morte di Federico Cesi, proseguì le sue opere lasciate incomplete e le portò alla stesura finale e alla pubblicazione. Montani e Morichetti informano di “avere iniziato a prospettare progetti inerenti i luoghi dei fondatori accademici, con Terni per il loro accademico De Filiis, con il Belgio per Deventer, dove nacque Ecchio, per avviare gemellaggi, condividere manifestazioni di rievocazione storica come volano turistico, per scambi culturali, con progetti scolastici e didattici, percorsi gastronomici e imprenditoriali, in una progettazione europea condivisa. Ringraziamo l’assessore Giombi, che oltre a quelli del sindaco ha portato i saluti anche della presidente dell’ente Palio Sandra Girolametti e per aver voluto prima di tutto conoscerci e poi cercare insieme di “fare qualcosa da noi” come scriveva il principe Cesi ai suoi fratelli Lincei”. Sempre sindaco e assessore hanno sottolineato che il collegamento tra Acquasparta e Fabriano è evidente, visto e considerato, inoltre, che il liceo classico fabrianese è intitolato proprio alla figura di Francesco Stelluti. “L’ottica – sostengono poi – è quella di leale collaborazione tra enti pubblici per organizzare progetti inerenti i luoghi dei fondatori accademici di carattere culturale, didattico, gastronomico e di altri settori ancora. Inoltre, grazie alla collaborazione fra ente Palio di Fabriano ed ente Rinascimento di Acquasparta si prospettano iniziative congiunte volte alla valorizzazione delle feste storiche”.