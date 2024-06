Sono iniziate alle ore 15 le operazioni di voto per le elezioni europee e per le amministrative (nei comuni e nelle regioni dove si devono eleggere sindaci, presidenti e consiglieri). Sono 129 i seggi aperti nel comune di Terni.

Gli aventi diritto al voto sono 84.728: 44253 donne e 40475 maschi.

Si vota fino alle ore 23 di oggi e domenica 9 giugno dalle ore 7 alle ore 23.

La circoscrizione dell’Italia centrale composta da Toscana, Umbria, Marche e Lazio elegge 15 eurodeputati. Per partecipare alla distribuzione dei seggi la lista deve superare la soglia del 4% dei voti.

In provincia di Terni si vota in molti comuni: Acquasparta, Allerona, Alviano, Arrone, Baschi, Castel Viscardo, Fabro, Ficulle, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecchio, Montefranco, Montegabbione, Monteleone d’Orvieto, Orvieto, Penna in Teverina, Porano, Polino, San Gemini, San Venanzo e Stroncone. Sono oltre 60 mila i cittadini interessati.

Il comune più grande è Orvieto con 19.689 aventi diritto al voto mentre il più piccolo è Polino con 207 elettori.

Le percentuali di affluenza alle urne si conosceranno alla chiusura dei seggi di questa sera, dopo le ore 23.

L’avvio è stato lentissimo. Seggi praticamente deserti.