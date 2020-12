Impegno casalingo per la Ternana che oltre con l’avversario, il Bisceglie, dovrà vedersela con un terreno di gioco che potrebbe essere pesante, e quindi non favorevole al gioco dei rossoverdi, per la pioggia caduta nella nottata e nella mattinata.

Lucarelli dovrà fare a meno di Frascatore, infortunato e per queste settimane fino alla fine di dicembre resterà fuori lista rimpiazzato da un gradito ritorno, quello di Dario Bergamelli, il giusto premio alla sua professionalità, che con la maglia rossoverde ha disputato il suo ultimo incontro a Bari nella partita dei quarti dei play-off.

Tra i convocati anche Falletti anche se difficilmente verrà impiegato durante il match se non proprio necessario.

Due i dubbi nell’intuire la formazione di Lucarelli ovvero la composizione del centrocampo con Damian che potrebbe partire dall’inizio e davanti dove Peralta potrebbe giocare dietro a Raicevic se il campo lo consentisse oppure potrebbe esistere un ballottaggio Torromino-Vantaggiato in caso di campo pesante.

E quindi Iannarilli; Defendi, Boben, Kontek, Mammarella; Palumbo, Proietti o Damian; Partipilo, Peralta ( Vantaggiato-Torromino ), Furlan; Raicevic.

Sul fronte opposto in panchina andrà Carlo Ricchetti, ex allenatore in seconda di Roberto Breda, in sostituzione dello squalificato Bucaro, e c’è mistero su quella che sarà la formazione visto anche che la società pugliese non ha diramato l’elenco dei convocati. E’ lecito aspettarsi, comunque, qualche variazione visto che la squadra è reduce dalla sconfitta rimediata a Catania mercoledì scorso e proviene da un tour de force di 5 partite in 15 giorni e ne deve recuperare ancora tre.

Indecifrabile anche il modulo tattico ma se dovesse giocare con il 4-3-3 in considerazione anche dei messaggi provenienti dalla Puglia che riferiscono di una squadra che verrà a Terni a giocarsela la probabile formazione potrebbe essere la seguente: Russo; De Martino, Priola, Vona, Giron; Maimone, Cittadino, Ferrante; Mansour, Rocco, Sartore.

L’arbitro dell’incontro sarà Filippo Giaccaglia di Jesi, secondo anno che non ha mai arbitrato la Ternana, che sarà assistito da Stefano Galimberti di Seregno e da Mattia Regattieri di Finale Emilia, mentre il quarto uomo sarà Mario Perri di Roma 1.

Il match tra ternana e Bisceglie avrà inizio alle ore 15

Telecronaca gratuita su Unicusano Tv, canale 264 del digitale terrestre, mentre sulla pagina facebok di Ternana Time andrà in onda il pre-pratita dalle 14,15, l’analisi alla fine del primo tempo e subito dopo la fine il match un programma con il commento e la conferenza stampa di Lucarelli.

Stasera, poi, alle 22, sempre sulla pagina Facebook di Ternana Time i commenti dei tifosi.