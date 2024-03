Di ritorno da Bastia Umbra, dove insieme alla Presidente dell’Umbria Donatella Tesei ha sottoscritto l’accordo per lo sviluppo e la coesione tra Governo e Regione, la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha fatto tappa ad Amelia per portare la sua vicinanza alla struttura fondata da Don Pierino Gelmini, dove più volte nel corso della sua carriera politica ha fatto visita. Appena ricevuta la notizia dell’arrivo del Presidente, la Comunità si è subito messa in moto per accoglierla.

Questa mattina a Molino Silla erano presenti anche 130 Allievi dell’Arma dei Carabinieri della Scuola Marescialli e Brigadieri di Velletri che periodicamente, accompagnati dal cappellano militare Don Eugenio Campini, si recano in Comunità Incontro per approfondire i temi della dipendenza anche attraverso l’ascolto delle testimonianze dirette dei ragazzi e il racconto dell’esperienza sul campo degli operatori. Iniziativa nata dalla collaborazione tra la Comunità Incontro Onlus, l’Arma dei Carabinieri e l’Ordinariato Militare per l’Italia. Visite che hanno coinvolto finora circa 600 allievi.

Rivolgendosi ai ragazzi ospiti della struttura di Molina Silla, la presidente del consiglio ha detto: “la grandezza delle persone sta nella loro capacità di cadere e di rialzarsi , di essere persone che ieri avevano fallito e che oggi hanno qualcosa da insegnare agli altri. Quello che voi state facendo è un percorso doloroso e complesso, difficile, però può trasformarvi in persone che hanno qualcosa da insegnare agli altri e questo fa la differenza. Il nostro valore è determinato da come sappiamo reagire alle cose brutte che ci succedono nella vita. Fate leva su quello che voi siete, non su quello che gli altri pensano di voi”.

“A nome di tutti mi permetto di dirti presidente, sei unica”, l’ha salutata così Giampaolo Nicolasi, capostruttura della Comunità.