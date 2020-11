Una fuga avventurosa che li porta da Roma in Trentino Alto Adige, in Val Gardena, a Ortisei dove ricominciare una nuova vita.

E’ questo l’incipit della nuova storia raccontata su Rai1 in “Vite in fuga”, fiction che ha preso il via domenica sera con i primi due episodi, protagonisti Anna Valle e Claudio Gioè. Lui è il direttore generale del Banco San Mauro e potrebbe essere a conoscenza di particolari molti delicati che non deve dire ai magistrati che stanno indagando sull’istituto, che è fallito, lasciando i risparmiatori senza un euro. Lui stesso è indagato insieme a tutto il consiglio di amministrazione con l’accusa di aver distolto somme di denaro. Pertanto viene minacciato e un suo amico, Riccardo (Marco Cocci), anche lui dirigente della banca, dopo le minacce subite, viene ucciso. Di quell’omicidio è accusato proprio Claudio Caruana, il personaggio interpretato da Gioè. Lo stanno incastrando perché lui, quando Riccardo viene ucciso, si trova da tutt’altra parte, con la sua segretaria, per chiudere la loro storia segreta. Grazie all’aiuto di un ex appartenente ai servizi segreti (Giorgio Colangeli) ottiene per se stesso, sua moglie Silvia (la Valle) e i due figli Alessio e Ilaria (Tobia De Angelis e Tecla Insolia) nuove identità, prima di far perdere le proprie tracce. Via da Roma verso le montagne, sarà sufficiente per scongiurare i pericoli? Nel cast anche Francesco Arca e Barbora Bobulova.

Un giallo in piena regola , con un omicidio da risolvere. La fiction è un lungo flash back e a raccontare i fatti è proprio Silvia, una volta che è stata individuata e arrestata dalla polizia.

La regia è affidata a un espertissimo di successi in Tv, Luca Ribuoli che ha messo la sua firma , fra gli altri, su “L’allieva”, “La mafia uccide solo d’estate”, “Grand Hotel”, “Don Matteo” e “Questo nostro amore”.

L’accoglienza del pubblico è stata buona (oltre 4 milioni di spettatori).

A fare rumore ieri è stata un’anticipazione su una strana coppia che dovrebbe ballare insieme. La coppia sarebbe quella formata dall’etoile Roberto Bolle e da Vasco Rossi. Ad annunciarlo è stato lo stesso rocker di Zocca che su Twitter ha cinguettato: “a Capodanno ballo con Bolle”. Nella circostanza Vasco Rossi presenterà il suo nuovo singolo. Per Roberto Bolle si tratta della 4^ edizione di “Danza con me”, lo show con cui Rai1 apre il nuovo anno.

I 10 PROGRAMMI PIU’ VISTI DI DOMENICA SERA 22 NOVEMBRE

1) L’eredità, Rai1: 5.406.000 spettatori (share 21,72%)

2) I soliti ignoti, Rai1: 4.817.000 spettatori (share 16,66%)

3) Vite in fuga, Sei mesi prima, Rai1: 4.375.000 spettatori (share 16,05%)

4) Vite in fuga, Ortisei, Rai1: 3.853.000 spettatori (share 17,77%)

5) Paperissima Sprint, Canale5: 3.761.000 spettatori (share 12,98%)

6) Caduta libera weekend, Canale5:3.750.000 spettatori (share 15,26%)

7) Che Tempo Che Fa, Rai3: 2.779.000 spettatori (share 10,05%)

8) Live-Non è la D’Urso, Canale5: 2.125.000 spettatori (share 12,59%)

9) L’arena, prima parte, La7: 1.593.000 spettatori (share 5,68%)

10) Jurassic world, Italia1: 1.530.000 spettatori (share 6,32%)