I cacciatori pretendono provvedimenti nei confronti di Flavio Insinna e minacciano di boicottare , loro e le famiglie, la trasmissione e le aziende che la sponsorizzano . Tutto è nato da una battuta , sembra non la prima, con la quale Insinna si dichiara contrario alla caccia.

Sul finire della puntata andata in onda domenica 27 dicembre il concorrente Francesco alla ghigliottina cerca di spiegare il suo ragionamento che lo ha portato alla conclusione che la parola mancante fosse “Battuta” come , “Battuta di caccia all’aperto”, dice. Offre così involontariamente un assist a Flavio Insinna che subito non si fa sfuggire l’occasione: “inutile girarci intorno, io sono totalmente contrario alla caccia”.

Una “battuta” e un convincimento, della durata di 3 secondi, che hanno suscitato però la protesta di Federcaccia che ha chiesto provvedimenti ma che ha visto anche nascere comitati spontanei in favore dello stesso Insinna. Su Twitter è stato in tendenza tutta la giornata l’ashtag #iostoconflavioinsinna.

Massimo Buconi, presidente di Federcaccia ha scritto al direttore di Rai1 Stefano Coletta e per conoscenza ai vertici della Tv di Stato.

“Ancora una volta nel corso della trasmissione televisiva “L’eredità”, in onda nella fascia preserale sulla rete da Lei diretta, il conduttore Flavio Insinna si è lasciato andare a commenti discriminatori e offensivi nei confronti dell’attività venatoria e dei suoi praticanti.

Il comportamento di Insinna, non nuovo a questo genere di interventi, è reso ancora più grave per essere messo in atto approfittando della propria notorietà attraverso un mezzo, quello televisivo, che gli garantisce ampio seguito e l’assenza totale di un contraddittorio sulle opinioni espresse in merito alla caccia e ai cacciatori, denigratorie di una categoria di cittadini che esercita una attività pienamente legittima, prevista e normata dalle leggi dello Stato.

Una situazione ancora più inaccettabile alla luce del fatto che avviene attraverso l’uso di un canale della televisione di Stato.

Il servizio pubblico d’informazione della RAI prevede un codice etico cui rispondono, o così dovrebbe essere, i comportamenti non solo dei giornalisti, ma di tutti i professionisti che vi lavorano e che sono tenuti al rispetto dell’imparzialità nello svolgimento delle proprie mansioni e ruoli.

Per questi motivi e a tutela dei tesserati e dei cacciatori in generale, Federazione Italiana della Caccia ha deciso di rivolgersi alla direzione Rai, ai Partiti e ai Gruppi Parlamentari perché la Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi faccia chiarezza su questo, ennesimo, episodio che vede protagonista il conduttore del programma.

Parallelamente Federcaccia ha dato mandato ai propri legali di valutare gli estremi per intentare un procedimento legale per diffamazione nei confronti del conduttore e della Rete.

In più, perfettamente consapevoli di quelle che sono le “regole dello spettacolo” e consci che una trasmissione come quella in oggetto e chi la conduce valgono per quanta economia generano e pubblicità portano nelle casse del canale, sarà nostra cura invitare tutti i nostri iscritti e i cacciatori italiani e le loro famiglie – un bacino potenziale di qualche milione di spettatori – a non seguire più “L’Eredità” e a preferire altre marche rispetto a quelle pubblicizzate prima, durante e immediatamente dopo il gioco.

Certi di un Suo interessamento a tutela della imparzialità di informazione e di pari opportunità di tutti i cittadini, La salutiamo rimanendo in attesa di un concreto segnale di intervento affinché certi episodi non abbiano a ripetersi”.

PRO INSINNA I SOCIAL, su Twitter, l’ashtag #iostoconflavioinsinna è stato in tendenza tutta la giornata. Ecco alcuni tweet

e comunque di cinguettii a favore del conduttore ne sono stati pubblicati a centinaia.

