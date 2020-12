Ha ottenuto un buon risultato la prima puntata (in totale sono 4), de “I fratelli Caputo”, la miniserie in onda mercoledì su Canale5. E’ andata meglio de “Il Silenzio dell’acqua 2” per strane e imponderabili congiunture televisive. Si tratta di una commedia sulla eterna sfida fra il Nord colto ed avanzato e il Sud ignorante e arretrato. “Un posto di merda” lo definisce la figlia del protagonista Alberto Caputo (Cesare Bocci). Il posto di merda sarebbe Roccatella ipotetico paesino della Sicilia (anche se la fiction è stata girata in Salento, in provincia di Lecce). A Roccatella Alberto Caputo ci va per tentare di fare il sindaco, lui che è milanese e commercialista, figlio di Calogero Caputo, già sindaco di Roccatella, che in un viaggio a Milano ha conosciuto un’altra donna lasciando in Sicilia la moglie e un figlio piccolo, Nino Caputo (Nino Frassica). Alle elezioni si presentano i due Caputo e a vincere è il milanese per grande scorno del Caputo del luogo. Alberto e la famiglia e Nino con la madre vivono nello stesso casale e la tensione è palpabile. Riusciranno i due fratelli a stabilire normali e civili relazioni? Alberto riuscirà ad essere un buon sindaco? a farsi amare dai suoi concittadini e a far rispettare loro le regole?

Bocci è un impeccabile milanese, Frassica un sognatore, un po’ cialtrone che vive alla giornata, così diversi, figli dello stesso padre.

La fiction è stata prodotta dalla “Ciao Ragazzi” di Claudia Mori.

La serata, comunque, è stata vinta da una puntata di “Ulisse”, seppur in replica, “Gerusalemme ai tempi di Gesù”.

I 10 PROGRAMMI PIU’ VISTI DI MERCOLEDI’ SERA 23 DICEMBRE

1) L’eredità, Rai1: 4.838.000 spettatori (share23,78%)

2) I soliti ignoti, Rai1: 4.827.000 spettatori (share 18,54%)

3) Striscia la notizia, Canale5: 4.146.000 spettatori (share 15,86%)

4) Ulisse, il piacere della scoperta-Gerusalemme ai tempi di Gesù”, Rai1: 3.732.000 spettatori (share 15,95%)

5) I fratelli Caputo, Canale5: 3.385.000 spettatori (share 14,82%)

6) Caduta libera, Canale5: 3.024.000 spettatori (share 15,21%)

7) Chi l’ha visto?, Rai3: 1.897.000 spettatori (share 8,27%)

8) Otto e Mezzo, La7: 1.840.000 spettatori (share 7,11%)

9) Un posto al sole, Rai3: 1.623.000 spettatori (share 6,25%)

10) Alla ricerca di Nemo, Rai2: 1.475.000 spettatori (share 5,84%)