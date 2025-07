“Terni è una bellissima città, ieri sera ho fatto una passeggiata nel centro storico, mi sembra una città molto ordinata, tranquilla e serena. Noi dobbiamo contribuire a dare serenità a tutti i cittadini di Terni, dobbiamo stare a fianco dei cittadini e cercare di risolvere i loro problemi”.

Lo ha detto il nuovo questore Michele Abenante che oggi ha preso possesso dell’incarico. “Il nostro compito – ha aggiunto – è quello di dare risposte alle istanze della cittadinanza”.

Tra gli altri incarichi ricoperti da Abenante quello di capo della mobile a Lecce e quello di capo di gabinetto a Taranto dove si è occupato della vertenza dell’ILVA.

“Il controllo del territorio – ha ribadito il nuovo questore Abenante – deve essere la nostra stella polare, il cittadino non solo deve stare sicuro ma deve percepire la sicurezza. La questura deve essere un palazzo di vetro nell’esclusivo interesse del cittadino”.

Questa mattina il questore ha avuto un primo incontro con il prefetto Antonietta Orlando con quale ha avuto un primo scambio di vedute.

IL QUESTORE MICHELE ABENANTE

Cinquantaseienne, calabrese, laureato in Giurisprudenza all’Università degli Studi La Sapienza, il dr. Michele Abenante è il nuovo Questore della Provincia di Terni.

Entrato nella Polizia di Stato nel 1988 con il corso quadriennale per Allievi Vice Commissari, ha iniziato il suo percorso professionale al Commissariato di Pubblica sicurezza di Rossano Calabro (CS). Da lì, una crescita costante lo ha portato a dirigere vari commissariati distaccati di pubblica sicurezza e successivamente la Squadra Mobile di Cosenza come Vice Dirigente.

Nel 2007 ha assunto la guida del Reparto Prevenzione crimine “Calabria settentrionale”, per poi spostarsi in Puglia, dove, a capo della Squadra Mobile di Lecce, ha operato fino al 2013. Successivamente ha maturato esperienze investigative a livello internazionale ed in particolare in Turchia, Germania e Belgio.

Promosso Primo Dirigente, ha diretto la Divisione Polizia Amministrativa, Sociale e dell’Immigrazione della Questura di Potenza.

Nel 2014 è stato chiamato a Taranto come Capo di Gabinetto, ruolo in cui ha coordinato i delicati servizi di ordine pubblico legati alla vertenza nazionale ex Ilva.

La sua esperienza si è accresciuta nei ruoli di Vicario del Questore di Oristano, Avellino e Foggia, prima della promozione a Dirigente Superiore, avvenuta nel luglio 2024 ed al successivo incarico a Roma come Consigliere Ministeriale presso il Dipartimento di Pubblica Sicurezza – Ufficio centrale ispettivo.

Dal 1° luglio 2025, Michele Abenante è il Questore della Provincia di Terni.

Nel corso della sua carriera, ha ricevuto oltre 60 attestati tra lodi, encomi e encomi solenni e ottenute numerose attestazioni di stima dai vertici dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza, della Magistratura e delle Autorità civili.