Confesso che quando lunedì sera ho letto i lanci di agenzia che informavano sulla nuova Miss Italia sono rimasto sorpreso. Io, che pure non vivo su Marte e che curo questa rubrichetta da anni, , non sapevo che era stato organizzato il concorso (per l’81° anno) , considerata l’emergenza sanitaria in atto, concorso che solitamente si svolge a settembre in qualche città di terme. Invece si è svolto a Roma, allo spazio Rossellini. In conduzione Alessandro Greco con Margherita Particò.

Una sorta di edizione clandestina della quale nulla era trapelato sui giornali o sui siti e della quale la visibilità è stata minima e anche di meno: una diretta streaming sul sito di Miss Italia. Niente diretta su alcuna Tv nazionale. Scaricata dalla Rai, ormai da anni, scaricata anche da La7, il concorso di bellezza rischia seriamente di sparire nonostante l’impegno di Patrizia Mirigliani che ci mette l’anima per farlo sopravvivere. Ma il problema è proprio questo. Ha ancora senso il concorso di Miss Italia? Si potrebbe rispondere di sì visto che in Francia, negli Stati Uniti e ovunque eleggono la loro Miss e che esiste ancora il concorso di Miss Mondo. Ma, a quanto pare, qui in Italia il concorso della Miss è ritenuto un peso. La Rai ha rinunciato all’organizzazione dopo che per anni ci ha riempito la prima serata e non solo con la finalissima.

E dire che la Mirigliani ha provato anche a dare un tocco di sobrietà al tutto, visto il momento.

“Una Miss Italia che riformula la sua immagine tradizionale, adattandosi all’attuale situazione: rinuncia alla sfilata in passerella, è priva dei momenti di spettacolo e di quegli elementi classici del concorso di bellezza, ma è orgogliosa del segnale di incoraggiamento che vuole offrire. Non più i numeri di gara scanditi per tanti anni dai presentatori, ma solo la fascia con il nome in evidenza della regione che la miss rappresenta. Venti regioni, venti miss. E, ancora, abiti semplici, ma preziosi, omaggio alla moda, sostituiscono il tradizionale costume da bagno. E la sfilata in passerella si trasforma in un colloquio delle candidate con la giuria, una riflessione, tra l’altro, sul periodo che stiamo vivendo”.

Per la cronaca, Miss Italia 2020 è Martina Sambucini, è di Marino (Roma) , vive a Frascati , ha 19 anni, è alta 1,78, ha occhi verdi e capelli castani.

Diplomata al liceo linguistico, vuole realizzarsi portando a termine gli studi con la specializzazione in psicologia della comunicazione e del marketing. Contemporaneamente aspira a intraprendere un percorso nel mondo della moda.

I 10 PROGRAMMI PIU’ VISTI DI LUNEDI’ SERA 14 DICEMBRE

1) L’eredità, Rai1: 5.361.000 spettatori (share 24,44%)

2) I soliti ignoti, Rai1: 5.203.000 spettatori (share 18,99%)

3) Striscia la notizia , Canale5: 4.466.000 spettatori (share 16,31%)

4) Ben is back, Rai1: 4.093.000 spettatori (share 17,05%)

5) Caduta libera, Canale5: 3.758.000 spettatori (share 17,49%)

6) Grande Fratello Vip, Canale5: 3.356.000 spettatori (share 19,98%)

7) Report, Rai3: 2.423.000 spettatori (share 9,69%)

8) Otto e Mezzo, La7: 2.070.000 spettatori (share 7,56%)

9) Un posto al sole, Rai3: 1.860.000 spettatori (share 6,84%)

10) Braven-Il coraggioso, Italia1: 1.711.000 spettatori (share 6,85%)