“Gli studi dove lavoro io sembrano ormai un ospedale, nel senso che tutti vengono sottoposti a tampone con rigore, per quanto riguarda ‘C’è posta per te’ sono sono stata fortunata perché gran parte delle registrazioni erano in un periodo più favorevole (settembre-ottobre, ndr), gli ospiti vengono tutti chiusi in un albergo prima, sia chi riceve la posta che chi manda la posta. Qualcuno è stato anche rimandato a casa. Essendo registrati ho la fortuna di poter avere il pubblico in studio nei miei programmi”.

Così Maria De Filippi ha spiegato il perché della presenza del pubblico nello studio dove si registra “C’è posta per te”. Lo ha detto a Fabio Fazio durante la puntata di “Che Tempo Che Fa” di domenica sera rispondendo indirettamente alla marea di critiche che l’ha sommersa sulla Rete per lo studio affollato, per l’assenza del distanziamento di sicurezza, per la mancanza dell’utilizzo della mascherina da parte degli spettatori.

La De Filippi ha detto di ricevere fra le 600 e le 700 mail al giorno di persone che vorrebbero portare in Tv la loro storia, ha aggiunto che sono in molti a rifiutare la posta e che per tutti questi motivi il programma deve essere registrato molto prima. “Quest’anno – ha detto ancora la De Filippi – per ovvi motivi, non ci saranno ospiti stranieri”. I primi due sono stati Sabrina Ferilli e Luca Argentero.

Quanto agli ascolti di domenica sera a vincere sono stati i nuovi episodi di “Che Dio ci aiuti”. Oltre 5 milioni anche per l’intervista del Tg5 a Papa Francesco.

Non sono in Top10 né “Che Tempo Che Fa”, visto da 2.445.000 spettatori (share 8,82%) né “Chiamatemi Francesco” visto da 2.614.000 spettatori (share 9,99%).

I 10 PROGRAMMI PIU’ VISTI DI DOMENICA 10 GENNAIO

1) Che Dio ci aiuti 6 , Amore o dipendenza?, Rai1: 5.615.000 spettatori (share 20,43%)

2) Che Dio ci aiuti 6, Fuori posto, Rai1: 5.412.000 spettatori (share 23,60%)

3) TG5, Papa Francesco-Il mondo che vorrei, Canale5: 5.404.000 spettatori (share 19,05%)

4) L’eredità weekend, Rai1: 5.282.000 spettatori (share 21,39%)

5) I soliti ignoti, Rai1: 5.151.000 spettatori (share 18,12%)

6) Caduta libera weekend, Canale5: 3.783.000 spettatori (share 15,59%)

7) Linea Verde, Rai1: 3.592.000 spettatori (share 19,16%)

8) Domenica In 1^ parte, Rai1: 3.524.000 spettatori (share 16,91%)

9) Da noi… A ruota libera, Rai1: 2.922.000 spettatori (share 14,54%)

10) L’Arca di Noè, Canale5: 2.918.000 spettatori (share 13,28%)