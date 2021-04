Gli storici hanno stroncato la fiction su Leonardo in onda su Rai1. E’ inventata di sana pianta, e troppo lontana dalla realtà. Vanno bene le esigenze della fiction ma qui si è esagerato.

Dunque c’è poco Leonardo reale nella fiction anche se nella terza puntata abbiamo potuto ammirare uno dei suoi capolavori, “L’ultima cena” e l’inizio del ritratto de “La Gioconda”, rappresentata da Maria Vera ratti (l’innamorata della finestra difronte del commissario Ricciardi). Nel nostro piccolissimo abbiamo anche noi notato una incongruità. Se non in fiorentino venato da qualche spruzzata gergale in settentrionale, data la sua permanenza in Milano, in quale altra lingua avrebbe potuto esprimersi Leonardo? Certamente non in inglese come gli hanno fatto scrivere gli autori. Durante la sua permanenza a Imola, alla corte del sanguinario Cesare Borgia, Leonardo (Aidan Turner) infatti scrive una lettera in inglese a Caterina da Cremona. Decisamente azzardato.

Detto tutto ciò, comunque, anche i due episodi che abbiamo visto ieri sera sono stati molto coinvolgenti. Leonardo rischia di essere impiccato, è sempre detenuto a Milano ed è accusato di aver avvelenato Caterina da Cremona (Matilda De Angelis). Scappa da Milano e da Imola, rifugge e odia la violenza, torna a Firenze, grazie all’intercessione di suo padre. Ma è pronto a firmare la confessione che lo porterebbe sulla forca.

Al di là delle verità storiche quello che stiamo vedendo è bellissimo. Non sarà Leonardo, diamogli un altro titolo ma è un thriller-drama ben congegnato, tanto è vero che ne stiamo scrivendo e non vediamo l’ora di sapere chi ha veramente avvelenato Caterina, personaggio – sostengono in molti – completamente inventato perché di lei risulta solo il nome su un taccuino e il fatto che è stata modella per il genio. Non certo un personaggio centrale nella sua vita.

Gli autori si difendono e assicurano: “Arrivati alla fine vi renderete conto del perché non avete mai sentito parlare di Caterina da Cremona”.

E’ stata buona la partenza della nuova fiction di Rai1, “La fuggitiva”. Vittoria Puccini è Arianna Comani accusata dell’omicidio del marito Fabrizio Comani (Riccardo Leonelli), un pezzo grosso, assessore all’urbanistica della regione Piemonte. Lei è innocente ed è ovvio che la vogliono incastrare. Per dimostrare la sua estraneità ai fatti che le contestano sfugge all’arresto e si dà alla latitanza, dapprima insieme al figlio Simone, quindi da sola. A provare ad aiutarla è un giornalista Marcello Favini (Eugenio Mastrandrea). Quando una gola profonda decide di dire tutto quello che sa sulla morte di Comani, vola giù da un palazzo, mentre Arianna e Marcello sono appena arrivati per incontrarlo.

I 10 PROGRAMMI PIU’ VISTI DI LUNEDI’ 5 APRILE

1) La fuggitiva, Rai1: 5.230.000 spettatori (share 21,36%)

2) I soliti ignoti, Rai1: 5.078.000 spettatori (share 19,40%)

3) L’eredità, Rai1: 4.656.000 spettatori (share 22,43%)

4) Striscia la notizia, Canale5: 4.116.000 spettatori (share 15,65%)

5) Avanti un altro! , Canale5: 3.591.000 spettatori (share 17,67%)

6) L’isola dei famosi, Canale5: 3.110.000 spettatori (share 17,10%)

7) La vita in diretta, Rai1: 2.445.000 spettatori (share 16,81%)

8) Beautiful, Canale5: 2.313.000 spettatori (share 14,67%)

9) Pomeriggio Cinque, Canale5: 2.062.000 spettatori (share 13,54%)

10) Pirati dei Caraibi, la vendetta di Salazar, Italia1: 1.992.000 spettatori (share 8,34%)