“Che il cielo benedica le donne che sanno ridere di loro, che si fanno prendere in giro, perché questa è la vera uguaglianza. Un comico può capitare che faccia una battuta esagerata ma il sessismo è un’altra cosa. Il sessismo è l’odio nei confronti delle donne, è la violenza di genere, è la discriminazione sul luogo del lavoro, è pensare che le donne siano inferiori rispetto agli uomini, è la mutilazione dei genitali femminili per impedire alle donne di provare piacere. Il sessismo è non solo impedire a una donna di farsi una foto nuda su un cavallo ma impedirle anche solo di parlare. Se una donna fa una battuta discutibile su una immagine discutibile di un’altra donna fa sessismo? No, perché c’è la libertà sia di pubblicare la foto come ti pare, sia di parlarne come ti pare. Ad ogni azione , una reazione. Quindi è solo una questione di fisica, in questo caso del fisico. Ma siano benedette la Marcuzzi e la De Filippi, la D’Urso, la Hunziker, la Ferragni, Filippa (Lagerback), sia santificata Belen e le Rodriguez tutte perché sono donne ma sono donne che sanno ridere, perché ridere è una salvezza, è una delle poche cose in questi tempi così duri, che ci ha salvato”.

In questo modo Luciana Littizzetto ieri sera ha risposto a Wanda Nara che ha annunciato una querela nei suoi confronti dopo il monologo comico della scorsa settimana. E la Littizzetto per nulla intimorita ha mostrato al pubblico un’altra foto (peraltro pubblica) sempre della stessa Wanda Nara, sempre nuda, sempre sullo stesso cavallo.

WANDA NARA SI E’ OFFESA E HA QUERELATO LUCIANA LITTIZZETTO

I 10 PROGRAMMI PIU’ VISTI DI SABATO SERA 12 DICEMBRE

1) L’eredità, Rai1: 4.970.000 spettatori (share 22,87%)

2) Striscia la notizia, Canale5: 4.872.000 spettatori (share 18,40%)

3) All together now, Canale5: 3.784.000 spettatori (share 18,73%)

4) Caduta libera, Canale5: 3.533.000 spettatori (share 16,60%)

5) Festa si Natale-Una serata per Telethon, Rai1: 2.345.000 spettatori (share 10,23%)

6) Le parole della settimana, Rai3: 1.984.000 spettatori (share 7,50%)

7) Tomorrowland-Il mondo di domani, Italia1: 1.865.000 spettatori (share 8,20%)

8) SWAT, Rai2: 1.641.000 spettatori (share 6,24%)

9) Criminal Minds, Rai2: 1.440.000 (share 5,70%)

10) Otto e Mezzo, La7: 1.414.000 spettatori (share 5,30%)