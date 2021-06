Il concerto “Con il cuore” è l’evento più caratterizzante, conosciuto e mediaticamente significativo di un’attività di aiuto e sostegno a persone, famiglie, realtà sociali – sia in Italia che nel mondo – che i frati francescani di Assisi portano avanti da sempre, in tanti modi diversi. Dai piccoli conventi alla grande Basilica di Assisi molti frati sono impegnati in innumerevoli opere di solidarietà che li vedono di volta in volta protagonisti diretti, oppure promotori, o catalizzatori di risorse economiche e di competenze che vanno tutte a vantaggio di coloro che sono in difficoltà, spesso mettendosi in rete con altre realtà.

Molte realtà di aiuto si sono sviluppate nel corso della storia in ambito francescano, dalle mense solidali – che anche con questa iniziativa sono state sostenute negli ultimi anni e saranno ancora oggetto di attenzione – ai centri di formazione, perché non solo si venga incontro ai bisogni urgenti e primari ma anche perché si sviluppino competenze per diventare autonomi e magari iniziare ad aiutare altri.

Accanto ai grandi progetti che anche quest’anno verranno sostenuti ci sono le microrealizzazioni in Italia e in tanti paesi del mondo, e poi gli aiuti spiccioli e quotidiani, fatti di vicinanza e di contatti diretti.

Lo scorso anno “Con il cuore” raccolse la cifra di un milione e ottocentomila euro, in un tempo veramente difficile.

Così, oltre ai progetti internazionali che sono stati proposti dalla Santa Sede e dai conventi e dalle missioni francescane, si sono potuti destinare ottocentomila euro per aiutare 440 famiglie colpite dalle conseguenze della pandemia in Italia, alcune piccole imprese e un buon numero di studenti.

Quest’anno quanto verrà raccolto in occasione dell’evento “Con il cuore nel nome di Francesco” , in onda questa sera alle ore 2,210 su Rai1, in diretta, dal sagrato della basilica superiore di Assisi, sarà destinato, tra l’ altro, alle mense francescane in Italia, alle famiglie colpite economicamente in seguito alla pandemia di Covid e alle missioni francescane nel mondo

L’evento è stato presentato nella sala stampa del Sacro Convento di Assisi. Erano presenti il conduttore Carlo Conti, Massimo Ranieri, il Custode del Sacro Convento, fra Marco Moroni, e in collegamento streaming il direttore di Rai1, Stefano Coletta, nonché il direttore della sala stampa dello stesso Sacro Convento, padre Enzo Fortunato.

Durante la conferenza stampa è stato presentato il nuovo foulard della solidarietà creato dal maestro tintore Claudio Cutuli che riproduce la ventottesima scena del ciclo di affreschi delle storie di San Francesco della Basilica superiore di Assisi, “San Francesco libera l’ eretico Pietro di Alife”.

Saranno Massimo Ranieri e Renato Zero gli ospiti della 19/a edizione della maratona di solidarietà dei frati del Sacro Convento di Assisi “per i poveri del Paese e i dimenticati del mondo”. Per donare si potrà inviare un sms o chiamare il 45515.

I 10 PROGRAMMI PIU’ VISTI DOMENICA 6 GIUGNO

1) I soliti ignoti, Rai1: 4.608.000 spettatori (share 20,96%)

2) L’eredità, Rai1: 3.731.000 spettatori (share 22,62%)

3) Linea Verde, Rai1: 3.116.000 spettatori (share 22,45%)

4) Beate, Rai1: 2.896.000 spettatori (share 14,30%)

5) Paperissima Sprint, Canale5: 2.641.000 spettatori (share 12,22%)

6) Domenica In, Rai1: 2.545.000 spettatori (share 16,29%)

7) L’Arca di Noè, Canale5: 2.384.000 spettatori (share 14,92%)

8) Beautiful, Canale5: 2.221.000 spettatori (share 13,72%)

9) Da noi… a ruota libera, Rai1: 1.994.000 spettatori (share 16,73%)

10) Lion-La strada verso casa, Canale5: 1.927.000 spettatori (share 9,73%)