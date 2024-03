Il 27 e 28 aprile torna il Festival dei Lanci, meeting nazionale di Atletica Leggera interamente dedicato alle specialità di lanci.

Il via sabato 27 aprile, con il 4° Urban Shot Put, che dopo due anni torna al parco dei Campacci di Marmore, la conclusione domenica 28 aprile, con il 2°

meeting di Lanci Lunghi, presso l’impianto Bertolini di Narni Scalo.

Entrambe le gare sono classificate meeting nazionali Fidal e sono inseriti nel global calendar World Athletics e nel calendario Fispes, sono patrocinati dal Comuni di Terni e Narni e da Regione Umbria, CONI, CIP e CSEN.

Promosso dall’ASD Pesistica Yepa Terni, il progetto è animato dal desiderio di rendere l’ Atletica Leggera un vero e proprio show: dinamico, coinvolgente e divertente. Sicuramente, la dirompente novità rispetto al panorama tradizionale continua ad essere l’Urban Shot Put, ad oggi il primo ed unico meeting di Getto del Peso “no stadia”,

in Italia, itinerante, dall’edizione zero della Cascata delle Marmore (2021), passando per il Lago di Piediluco (2022), tappa al parco della Passeggiata di Terni (2023), per far ritorno di nuovo ai Campacci di Marmore, dove tutto ha avuto inizio.

Per l’Urban Shot Put arriva un prezioso riconoscimento dall’Università degli studi di Udine, a evidenziarne il valore e le potenzialità: “Premio Laurea Eventi 2023” nel percorso di studi del master in “Amministrazione e Management dello Sport”, volto a valorizzare tre autori di tesi su argomenti con tema il marketing degli eventi e la misurazione e analisi della performance.

Serena Argenti (direttrice meeting) afferma: “Quest’anno si prevedono due giornate di altissimo livello, vista la posizione strategica del Festival nel calendario Fidal e Fispes. Abbiamo già richieste da Sardegna, Piemonte e Puglia. In questi anni si è lavorato per una crescita graduale di tutti gli indicatori che caratterizzano il meeting. Sicuramente siamo molto orgogliosi del premio Laurea Uniud, che oltre al riconoscimento di merito dell’Urban Shot Put, porterà all’inserimento dell’evento come caso studio nel modulo Marketing e Gestione degli eventi dell’edizione 2024 del Master. Lavorando bene con proposte e risorse, credo si possa generare sempre un valore aggiunto per lo Sport e per il Territorio ”.

Tra i partner la Proloco Marmore, il Museo Hydra e la Cascata delle Marmore. La Casa del Giovane con la Cooperativa Tabor che parteciperà all’evento con i propri utenti, l’

associazione di volontariato I Pagliacci, a cui, sin dalla prima edizione, è stato indirizzato il nostro charity program, Iloverun Athletic Terni per gli atleti Fispes e l’ASD Avis Narni coinvolta per la seconda giornata di Narni.

Entrambi gli appuntamenti potranno essere seguiti in diretta streaming sul canale YouTube Festival dei lanci Terni Narni. Al commento tecnico ci sarà Federico Bini, speaker di grande esperienza.