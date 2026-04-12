In serata, dopo aver pubblicato un video Instagram in cui annuncia la sua ricandidatura a sindaco di Terni, Stefano Bandecchi ha diffuso una nota in cui replica alla presidente di regione Stefania Proietti e alla famiglia Rizzo, proprietaria della Ternana.

BANDECCHI

Respingo con la massima fermezza gli ennesimi attacchi mediatici rivolti alla mia persona.

In un giorno così importante per la squadra e per i tifosi l’unica cosa da fare era sostenere e incoraggiare il gruppo, fino all’ultimo minuto, senza riserve e senza incertezze.

E invece proprio chi dovrebbe sostenere la squadra, avendo oltretutto la responsabilità giuridica delle sorti della società, non sapendo come giustificare la situazione, anche oggi ha preferito indicarmi come il presunto responsabile di una situazione di crisi.

Nel mondo dell’impresa, si possono commettere errori e non sta a me giudicare se in buona fede o meno.

Difronte alle evidenti conseguenze di un errore quanto meno di valutazione delle proprie capacità economiche, trovo inaccettabile che la proprietà della Ternana non si stia attivando per rimediare, limitandosi a dire in modo fantasioso che sarei io il responsabile.

Mi limito sul punto a una sola considerazione.

Mi risulta che ci siano già dichiarazioni ufficiali di soggetti terzi che hanno riferito come la famiglia Rizzo, lungi dall’essere stata ingannata, sin dal primo momento sia stata invece resa edotta dell’impegno che andava ad assumere acquisendo la Ternana; mi risulta la famiglia Rizzo sia stata messa nella condizione di farsi un’idea precisa della situazione economica del club, come poi ha effettivamente fatto mediante professionisti di sua fiducia; mi risulta la famiglia Rizzo si sia autonomamente documentata sul contenuto del progetto stadio clinica.

Lascio ovviamente alle sedi competenti l’accertamento di eventuali responsabilità, anche per tutte le offese che sto subendo in queste ore.

Quello che è accaduto in questi ultimi mesi è sotto gli occhi di tutti.

E mi sorprendono, quindi, le reazioni della Presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, che difronte alla narrazione veritiera dei fatti mi preannuncia querele.

Mi risulta che la Presidente Proietti si sia incontrata con la famiglia Rizzo e che gli incontri abbiano avuto ad oggetto la nota questione del progetto Stadio clinica.

Credo che questi incontri sarebbero dovuti essere resi pubblici, non fosse altro perché coinvolgevano più soggetti e la comunità dei ternani, e non solo i Rizzo e la Regione.

È questo il senso del mio intervento volto solo a dire la verità di quanto accaduto.

Voglio infine ribadire che, anche a fronte di questi attacchi gratuiti, il mio legame con la squadra di Terni non verrà mai meno così come non verrà mai meno il mio sostegno ai colori della Città che mi onoro di rappresentare.

Sono il sindaco di Terni. Sono il Presidente della Ternana Women che porta i colori della Ternana nel campionato di Serie A e non escludo in futuro di raggiungere gli stessi risultati con la squadra maschile.