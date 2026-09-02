Un appuntamento molto atteso per la pallacanestro italiana e per la città di Terni.

Mercoledì 11 novembre la Nazionale Femminile esordirà nel cammino di qualificazione al FIBA Women’s EuroBasket 2027 contro la Slovenia, sul parquet del Pala Terni.

“Prima” assoluta per Terni nella storia del basket azzurro: la Nazionale Senior disputerà una gara ufficiale nella città umbra, premiando la passione del territorio e ampliando la mappa della pallacanestro italiana di vertice.

L’arrivo della Nazionale a Terni nasce dalla collaborazione tra Umbria Forum e la Federazione Italiana Pallacanestro che hanno lavorato insieme per portare in città un appuntamento di grande rilievo sportivo e istituzionale.

Ci sarà un motivo in più per rendere speciale questo appuntamento. Tra le protagoniste della Nazionale c’è infatti Lorela Cubaj, punto di riferimento della squadra azzurra, che a Terni è nata e cresciuta.

«Questo evento è stato fortemente voluto da Umbria Forum e nasce dal percorso di relazioni e collaborazioni intrapreso con la Federazione Italiana Pallacanestro – dichiara Ramona Morelli, Direttore Generale di Umbria Forum –. Fin dall’inizio abbiamo creduto che il Pala Terni potesse rappresentare la casa ideale per ospitare un appuntamento di questo livello e abbiamo lavorato per costruire le condizioni affinché la Nazionale potesse arrivare a Terni. Il risultato è motivo di grande orgoglio per noi e per tutto il territorio. La collaborazione con la Federazione, il prezioso supporto della Fondazione Carit e il patrocinio del Comune di Terni e dell’Assessorato allo Sport dimostrano quanto si possa ottenere quando istituzioni, realtà del territorio e del mondo dello sport lavorano insieme per un obiettivo comune. Intendiamo portare al Pala Terni grandi eventi sportivi che rendano Terni, il centro Italia e Umbria Forum destinazioni sempre più attrattive per lo sport di alto livello».