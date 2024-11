E’ stata effettuata ieri pomeriggio la bonifica della zona di vocabolo Collelicino, da parte della Polizia di Stato attraverso servizi mirati, come disposto dal Questore Luigi Mangino.

Pattuglie della Questura, Squadra Volante, Squadra Mobile, insieme al Reparto Prevenzione Crimine Umbria-Marche ed a una unità cinofila di Nettuno, hanno passato al setaccio l’area boschiva nel nord est della città, anche a seguito di segnalazioni da parte dei residenti.

L’operazione a largo raggio ha visto anche la collaborazione di operatori dell’Asm che hanno provveduto a raccogliere i rifiuti, in particolare pentole, batterie di auto, verosimilmente utilizzate per l’alimentazione elettrica, come ricaricare i cellulari.

All’arrivo dei poliziotti, due persone si sono date immediatamente alla fuga, approfittando della fitta vegetazione, facendo perdere le loro tracce, lasciando sul posto evidenti segni di bivacco e di accampamenti in pessime condizioni igieniche.

Ulteriori servizi saranno ripetuti nella stessa zona, come in altre aree della città per scongiurare il ripetersi di situazioni analoghe.