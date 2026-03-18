Ad un certo punto, oggi pomeriggio, intorno alle ore 17, si è creato un ingorgo di auto impressionante fra via Romagna, via Breda e via Rosselli.

Cosa era successo? Che al cantiere aperto nel tratto iniziale di via Romagna, per lavori di TDE, si era aggiunta la chiusura del passaggio a livello della società Terni. Risultato, tutto bloccato.

E i disagi per gli automobilisti, iniziati settimane fa sull’asse fondamentale via-Romagna-via Tre Venezie, sono destinati a continuare vista la richiesta di Terni Distribuzione Elettrica di ottenere modifiche alla circolazione stradale in via Rosselli, via Piemonte, via Romagna, via Umbria e via Campania per consentire lavori di scavo e di posizionamento di nuovi cavi.

Pertanto, onde consentire questi lavori, succede che

TRATTO F-I: in Via F.lli Rosselli fino a incrocio con Via Romagna il 16.03.2026 sia istituito il divieto di circolazione nella corsia in direzione di Via Lombardia, (già in atto) con corsia minima di mt. 3.00 sempre garantita nella corsia di marcia opposta, da Via Lombardia a Via Romagna e il divieto di sosta con rimozione forzosa 0-24;

• TRATTO I-L: Via Romagna dal 16.03.2026 al 20.032026 (già in atto) sia istituito il divieto di circolazione nella corsia in direzione di Via Lombardia, con corsia minima di mt. 3.00 sempre garantita nella corsia di marcia opposta, da Via Lombardia a Via Romagna;

TRATTO L-M: Via Piemonte dal 23.03.2026 al 26.03.2026 sia istituito il senso unico alternato regolato da movieri, con divieto di circolazione in caso di passaggio contemporaneo di

veicoli e pedoni e il divieto di sosta con rimozione h. 0-24 in zona lavori:

• TRATTO M-N: Via Piemonte – Via Umbria dal 26.03.206 al 01.04.2026 sia istituito il divieto di sosta h. 0-24 in zona lavori con corsia minima di mt. 3.00 sempre garantita;

• TRATTO N-O: Via Umbria – Via Campania dal 01.04.2026 al 15.04.2026 sia istituito il divieto di sosta h. 0-24 in zona lavori con corsia minima di mt. 3.00 sempre garantita ;

• TRATTO G-H: Via F.lli Rosselli dal 15.04.206 al 20.04.2026 sia istituito il senso unico alternato regolato da movieri, con divieto di circolazione in caso di passaggio contemporaneo di veicoli e pedoni e il divieto di sosta con rimozione h. 0-24 in zona lavori.