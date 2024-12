Dopo 3 pareggi e 4 sconfitte è arrivata la prima vittoria in campionato per la Ternana Tip Power Futsal che ha battuto in casa 6-3 il fanalino di coda Tombesi Ortona.

“Dovevamo assolutamente cercare questa vittoria con tutte le nostre forze – ha commentato a caldo l’allenatore Federico Pellegrini – non è stata la nostra migliore prestazione ma mi prendo i tre punti. È una vittoria che ci permette di lavorare finalmente una settimana in maniera serena”.

La partita. Petragallo spaventa la Ternana portando subito in vantaggio gli ospiti. Poi però Giardini, Mallouk e Sachet ribaltano la situazione e la Ternana Tip Power chiude la prima frazione di gioco in vantaggio 3-1.

Nel secondo tempo autorete di Mejzini e gol di De Michelis per il 5-1 rossoverde. Annibale accorcia le distanze, Mariani le ristabilisce prima del definitivo 6-3 firmato da Ammirati

RISULTATI E CLASSIFICA

LAZIO-BULLDOG CAPURSO 4-8

ACADEMY PESCARA-DEFENDER GIOVINAZZO 3-3

NEW TARANTO-CUS MOLISE 4-4

CITTA’ DI MELILLI-POLISPORTIVA FUTURA 2-2

ITRIA-MASCALUCIA 5-1

TERNANA TIP POWER-ORTONA 6-3

BULLDOG CAPURSO IN TESTA CON 18 PUNTI

ITRIA 17

ACADEMY PESCARA 16

NEW TARANTO 15

CITTA’ DI MELILLI 15

LAZIO 14

POLISPORTIVA FUTURA 13

DEFENDER GIOVINAZZO 11

CUS MOLISE 11

ROMA 8

TERNANA TIP POWER 6

MASCALUCIA 6

ORTONA 1