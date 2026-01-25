La Ternana Women chiude il girone d’andata con una sconfitta. Al Velodromo “Attilio Pavesi” di Fiorenzuola d’Arda è il Milan a imporsi per 3-0 al termine di una gara intensa, condizionata da un terreno di gioco reso particolarmente pesante dal maltempo dei giorni precedenti.
Le rossoverdi approcciano con coraggio, ma vengono punite dalla qualità offensiva delle rossonere, trascinate da Van Dooren, protagonista assoluta di giornata: un palo in avvio e una doppietta che indirizza il match. In casa Ternana Women da sottolineare la prestazione di Katja Schroffenegger, decisiva con diversi interventi che hanno permesso alla squadra di restare in partita il più a lungo possibile.
Non c’è tempo per fermarsi. Il calendario propone ora il doppio confronto con l’Inter: mercoledì il ritorno dei Quarti di Finale di Coppa Italia all’Arena Civica di Milano (calcio d’inizio alle ore 18), quindi domenica al “Moreno Gubbiotti” di Narni (ore 15) per la prima giornata del girone di ritorno.
LA CRONACA
Avvio intraprendente della Ternana Women. Al 1’ schema su calcio d’angolo, tocco corto e palla sul secondo palo dove Pacioni non riesce a controllare. Il Milan risponde al 9’: Van Dooren colpisce il palo da centro area. Due minuti più tardi è la traversa a salvare le rossoverdi sul tiro dal limite di Cernoia, deviato da Breitner.
Al 12’ la Ternana Women prova a farsi vedere su punizione con Regazzoli, conclusione centrale bloccata da Giuliani. Il Milan cresce alla distanza: al 33’ diagonale di Kyvåg da posizione defilata che termina a lato, con Pacioni brava a chiudere lo specchio. Il vantaggio arriva al 34’: ancora Kyvåg sulla sinistra, cross rasoterra e Van Dooren in scivolata firma l’1-0 sul secondo palo. Al 35’ Schroffenegger neutralizza senza problemi un tiro dal limite di Cernoia.
In avvio di ripresa la Ternana Women ci prova ancora con Regazzoli su calcio di punizione: la barriera devia e Giulianirespinge. Il Milan riprende però il controllo della gara. Al 23’ Schroffenegger salva in tuffo sul colpo di testa ravvicinato di Koivisto, ripetendosi due minuti più tardi sulla deviazione di Van Dooren.
Il raddoppio arriva al 35’: Van Dooren approfitta di una deviazione di Pacioni e insacca il 2-0. La Ternana tenta di reagire al 37’ con la neoentrata Lázaro, che calcia in area senza trovare lo specchio. Al 39’ chiude i conti il Milan con Kyvåg, che entra in area e di destro firma il definitivo 3-0.
MILAN-TERNANA WOMEN 3-0, IL TABELLINO
MILAN (4-3-3): Giuliani; Koivisto (41’ st Donolato), De Sanders (13’ st Mascarello), Keijzer, Soffia; Arrigoni, Van Dooren, Cernoia (41’ st Strauss); Stokic, Grimshaw (24’ st Park), Kyvag (41’ st Appiah). A disposizione: Estevez, Tornaghi. Allenatore: Bakker.
TERNANA WOMEN (4-3-1-2): Schroffenegger; Martins (28’ st Eržen), Pacioni, Massimino, Peruzzo; Pastrenge (1’ st Petrara), Breitner (1’ st Ciccotti), Pellegrino Cimò (1’ st Di Giammarino); Regazzoli (36’ st Làzaro); Pirone, Gomes. A disposizione: Ghioc, Ciccioli, Porcarelli, Labate, Vigliucci, Corrado, Ripamonti. Allenatore: Ardizzone.
Reti: 34’ pt e 35’ st Van Dooren; 39’ st Kyvag
Arbitro: Ramondino di Palermo
Note. Ammonite: Mascarello. Angoli: 3-2. Recupero tempo: 2’ pt; 3’ st.
LA CLASSIFICA AL TERMINE DEL GIRONE DI ANDATA
ROMA 28 PUNTI
INTER 21
LAZIO 18
FIORENTINA 18
JUVENTU 17
MILAN 17
NAPOLI 17
COMO 16
SASSUOLO 9
PARMA 8
GENOA 7
TERNANA 7
JUVENTUS E PARMA UNA GARA IN MENO