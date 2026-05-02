02.05.2026 Tradizionale flashmob stasera sugli Scaloni del Duomo. C’è da festeggiare San Giovenale, c’è da cantare l’inno a squarciagola. C’è da bere birra e superalcolici. Anche questo è un rituale di gara. Si parte a mezzanotte

Tradizionale anche la costruzione del campo di gara per la Storica, corsa breve, difficile e senza pronostici. Le percentuali per la vittoria? Tutte in casa Matticari, correranno due fratelli, Jacopo e Francesco. Le probabilità sono doppie di chiunque.

A presenziare la Processione della mattina del Tre di maggio ci sarà il cardinale abruzzese/romano Enrico Feroci. Sua eccellenza reverendissima ha una particolarità: è stato eletto cardinale senza passare per la carica di vescovo. Ha voluto così Papa Francesco. E siccome la nomina è avvenuta quando lui aveva 80 anni e un mese è stato messo automaticamente in “pensione” senza la possibilità ad entrare in Conclave. Avrebbe vinto entrambe le categorie “Promossi” e “Bocciati”.

A parere di questa rubrica “Le giornate medievali” andrebbero ripensate e non messe in scena per fare. Poco si capisce, le trame non sono mai avvincenti, difficile trovare posti comodi. Tanto lavoro per nulla, perché una ricerca storica alla base c’è sempre, male comunicata ed anche, diciamo così con l’indulgenza ai volontari male interpretata. Quest’anno era pure freddo.

Una tradizione? Qualche goccia d’acqua durante la processione di San Giovenale! C’è una storiella popolare che racconta come San Pellegrino sia arrabbiatissimo con San Giovenale e per fargli dispetto manda un po’ d’acqua nel momento della sua maggiore esposizione, la processione. Certo che è una credenza ma per averci fatto sopra un proverbio le coincidenze nei secoli sono state tante. Insomma, pioverà domani? Ah, saperlo

01.05.2026 S’era detto che oggi in questa rubrica sarebbero state pubblicate le piante con il fiocco dei terzieri. Eccolo fatto: arancio viola di Santa Maria e bianco nero di Mezule. Porteranno fortuna? Intanto hanno portato un segno di tensione ecologica. Mica è poco.

Ah, gli Orti di sant’Agostino: sempre oggi la famiglia Petrelli (Gabriella e Adriano) hanno portato un bell’arbusto ma, maggiormente un limone. L’agrumeto degli Orti con questo “acquisto” sale a sei unità, frutto della collaborazione di Marco Giovannini, Sandro della Gallina Liberata, Elisa Mariotti. Il limoncello degli Orti pare assicurato

La Corsa porta indirettamente anche il nuovo vino di Leonardo Bussoletti, lo Speco. Un ciliegiolo rosso, molto buono, che aumenta l’offerta della sua cantina. E’ argomento da parlante a parte ma non si poteva disconoscere la presentazione durante la festa. Era presente anche Caprai, che in Umbria, che a Montefalco, è più di una tradizione

La Corsa è davvero esplosa: gente in ogni angolo, per tutto il giorno. Sì i musei, sì Narni Sotterranea (completamente prenotata per mesi) ma i turisti vengono per passeggiare, magari mangiare. La festa è bella anche un impegno culturale.

La Corsa ha portato un nuovo vino, s’è detto, ma anche un nuovo ristorante: ha ottenuto il via libera l’Ostello di sant’Anna, in Via Gattamelata, che al momento è anche mensa degli studenti. Grande giardino, suggestiva grotta. Uno in più che serve davvero per molti motivi: per quello economico, per mantenere un grande palazzo ed anche per rivisitare un pezzo di città colpevolmente abbandonata. L’Ostello di Sant’Anna incarna tutto questo

30.04.2026 Ogni promessa è un debito: fatto anche l’”esame” al forno di Mezule. Ebbene, si vuole sapere che c’è: quella pizza non era la più brillante, nonostante che per tutto l’anno sia gestita da un privato, Alessandro, che fa una pizza da leccarsi i baffi. Ma forse proprio la grande qualità ha obnubilato i gusti. Si intende, sempre su livelli di eccellenza, però..

Sia anche chiaro che, come questa rubrica aveva preconizzato, il prezzo era aumentato pure a Mezule, un euro e mezzo al pezzo. Cara, ma nel contesto della festa ci può stare, anzi ci deve stare perché tutto questo bellissimo ambaradan qualcuno lo deve pure sostenere.

Gli errori li fanno tutti, senza immodestia, è capitato anche a questa rubrica. Quello dell’Ufficio stampa dell’Ente Corsa è un po’ fuori misura. Ha invitato tutti alla Consegna dei Ceri, il due maggio in Cattedrale, anticipando la presenza del Vescovo Soddu, che invece se ne era già andato, felicissimo di traversare il Tirreno per tornare nella sua Sardegna. L’errore, s’è detto, ci sta. Ma è stato la cartina di tornasole di chi in chiesa non ci mette piede da decenni: il Vescovo aveva fatto la cerimonia di addio solo due settimane fa. Forse qualche volta una spruzzata di incenso per la festa di un patrono mica farebbe male…

E’ passato un anno dalla messa a dimora di due paulownie regalate agli Orti di Sant’Agostino dai Terzieri Mezule e Santa Maria. Hanno passato il momento più difficile, quello dell’ambientamento ed hanno iniziato a rimettere le nuove foglie. Poi, sulla scorta di quanto ha fatto il Milan Club di santa Lucia, sono state ornate anche con due bei fiocchi, coi colori dei terzieri. Volete vedere la foto? Domani!

29.4.2026 Domani sera, trenta aprile, sarà il momento della “Colonna sonora della Festa: i gruppi musici dei tre terzieri insieme a quello comunale si esibiranno a Piazza Cajola in quello che è un must dell’intera festa. Belle le musiche, tendono ad essere sempre un po’ più arzigogolate, sempre più lontane dal Medioevo ma davvero belle.

Anche questa rubrica può incorrere in errore: è stato detto ieri che le sartorie non avevano mai fatto i costumi per il Vescovo ed il Parroco dal momento che loro, i religiosi, sfilano o partecipano alle cerimonie coi “costumi scena”. Invece, un po’ piccatini quelli di Fraporta hanno ricordato che don Sergio veste proprio un costume, pensato e studiato da Marco Bartolini e che, non sia rinfacciato, è costato anche parecchio. La rubrica se ne scusa con il colto e l’inclita.

Si gira per pizzerie ed approdando a Fraporta si scopre che la pizza ha subito lo stesso aumento del 50%, già visto a Santa Maria. Dà l’idea che ci sia stato una sorta di cartello: si verificherà anche a Mezule. Un aumento, dicono al terziere rossoblù, però giustificato dal fatto che la farina usata è esente glifosato e poi perché l’olio è sopraffino, arrivato direttamente dal Frantoio di Bonifazi. Chi lo spiega? Lorenzo Bonifazi!

Comunque sia al forno c’è meno fila che a Santa Maria. Ma come è? Buona, si sente però che un terziere ha un forno a legna e un altro no. Quale? Ah, saperlo?

28.04.2026 Il due maggio ed il giorno successivo sarà il clou della festa religiosa del Santo Patrono Giovenale. La sera del sabato, come da tradizione, ci sarà l’offerta dei ceri di tutte le parrocchie di quella che una volta era la Diocesi di Narni. Va notato che gli unici due costumanti che interpretano i ruoli del 1371 sono don Sergio, il parroco e proprio il vescovo di Narni, gli unici per i quali le sartorie non hanno mai fatto costumi. Quest’anno, però, manca il vescovo dal momento che il Vescovo Soddu, dopo una impalpabile presenza, se ne è tornato a casa sua, a Sassari.

Insomma, manca il Vescovo. E se per la sera della consegna dei ceri è stato chiamato don Matteo Antonelli, attuale amministratore della diocesi, per il giorno del pontificale, serviva uno “vero”.

La richiesta è partita da don Sergio, che è riuscito a “rimediare” un cardinale nella curia romana, anche se in pensione come Enrico Feroci: toccherà a lui il pontificale del giorno del patrono e la relativa processione.

Due cose rispetto al momento: e se il nuovo Vescovo fosse l’attuale amministratore diocesano Matteo Antonelli? No, troppo facile e troppo intelligente

Domani 29 aprile ci saranno i Puer Ludens, giochi per bambini della materna, giochi che fanno davvero sedimento nelle nuove leve della voglia della Corsa all’Anello.

Poi anche l’esibizione dei minisbandieratori, un saggio finale al termine di un corso di formazione. Dove? Al chiostro di San Bernardo!

27.04.2026 Un nuovo museo, un vero nuovo museo di arte contemporanea ha visto la luce con poco respiro da parte un po’ di tutti. Ha anche un nome Off ur art museum di Narni e soprattutto un futuro entusiasmante. Intanto le istallazioni sono stabili, si potrà visitare sempre (a pagamento, modesto) ed ora ospita una quindicina di artisti, alcuni dei quali famosi. La creazione è tutta merito di David Pompili, estroverso artista che ha ridisegnato Narni Scalo con murales davvero di grande qualità. E sarà lui il curatore, colui che porterà nuove operare, che spingerà gli artisti a nuovi vernissage. Un nuovo museo, fantastico!

L’ulivo che si trova all’inizio dello stradone che da Berardozzo va al Suffragio ha anche un nome: Luciano D’Anna. L’aveva piantato proprio lui almeno quaranta anni fa in un appezzamento di famiglia che poi è stato espropriato proprio per farci passare lo stradone. Grande sensibilità da parte del Comune che gli ha chiesto il parere. L’unico consiglio di D’Anna, che ha ringraziato per la sensibilità, è stato quello di innaffiarlo con tanta acqua (ciao core).

26.04.2026 Finalmente. Un posto di blocco all’altezza del Monumento per impedire che le auto, i camper ed altro si infilassero dando vita ad un loop infinito, con spreco di benzina e inquinamento. Oltre allo stress degli automobilisti. Fa un po’ sorridere che l’opera di blocco sia effettuata dalle guardie zoofile, quelle che controllano la patente ai cacciatori. Ma come si dice, in guerra ogni buca è trincea.

Lo stesso dicasi per la banda: a Narni non c’è semplicemente, nessuno che abbia ripreso le artistiche gesta del Maestro Freguglia. E così per la Festa della Repubblica si è dovuto adoperare la Banda di Montopli, comune della Sabina di 4000 abitanti, cinque volte più piccolo di Narni. Loro, i musici, avevano una divisa, un buon ritmo. Chissà perché a Narni manca banda e piscina. Forse uno studio approfondito.

Nemmeno a Roma si assisterebbe alla inaugurazione di ben tre mostre:

alle 17 al Beata Lucia “Visioni di sostenibilità”; mezz’ora più tardi sempre al Beata Lucia, questa volta nella chiesa “Anatomia di una tensione”; alle 19.00 a Palazzo dei Priori: “Scatti di corsa”

25.04.2026 – Il Terziere Fraporta, anzi la squadra tecnica del Terziere Fraporta ha realizzato un crocefisso ligneo dipinto. L’opera, molto bella e suggestiva, segua la storia artistica delle opere francese e proprio a San Francesco è stato affisso

Tradizionale Battesimo di Terziere a Piazza Germani, davanti alla Casa del Popolo. Il capopriore Marco Matticari ha dispensato i certificati di appartenenza al Terziere. Da un po’ possono partecipare anche gli adulti purché accompagnati da terzialioli convalidati. La manifestazione è stata anche accompagnata dai mini tamburini arancio viola.

Stamattina e fino alle 13 Prove ufficiali al Campo de li giochi: i cavalieri ed anche i cavalli prenderanno possesso del campo.

Ieri sera cocktail tradizionale di apertura della Corsa. Le ristrettezze al bilancio regionale si si sono fatte sentire.

24.02.2026 Carlo Amedeo Capitanelli con la solita professionalità, è un attore fatto e finito, ha “interpretato” il banditore. Dopodiché tutto ha preso il via: mostre al Teatro Comunale, piccoli sbandieratori in Piazza. Decine di adolescenti a sciamare per vicoli e piazze. E la festa della Primavera. E’ la festa di Narni

Vale la pena iniziare la degustazione della pizza, di qualsiasi tipo, da Santa Maria, in virtù della loro qualità: è sempre di livello eccezionale, fragrante il giusto. Buona, da affrontarci una fila per niente disprezzabile anche nelle prime ore della festa. Ha un piccolo difetto: il costo del pezzo singolo è lievitato come la pizza del 50%. Forse un po’ troppo?

Si terrà oggi (24 aprile) alle 18.15 nella sala ex Refettorio di Palazzo dei Priori, a Narni, “Il mondo di Boccaccio”, presentazione della sesta edizione del Festival delle arti del Medioevo (dal 4 al 6 settembre), a cura di Federico Fioravanti (Università dei rievocatori e direttore del Festival del Medioevo di Gubbio).

23/04/2026 – Questa sera ci sarà l’uscita del Banditore e la consuente apertura ufficiale della Corsa all’anello per la 58 volta. Il banditore sarà Amedeo Carlo Capitanelli, come nelle ultime edizioni. Amedeo Carlo è proprio un attore e quindi impersona alla grande il ruolo. Tra l’altro c’è chi dice che la sua voce somiglia molto a quella di Pino Locchi, iconico doppiatore di Sean Connery

22/04/2026 La Corsa all’Anello ha fatto “pulire” un altro pezzo di Vicolo Belvedere: Sandro il manager della Gallina Liberata ha messo mano ad uno spazio prospiciente il proprio locale, rendendolo fruibile per un affaccio e per farsi una foto dall’”oblo con vista”.

Luca Tramini, l’assessore ha comunicato gli orari delle navette nel periodo della Corsa all’Anello. Eccoli:

Servizio attivo tutti i giorni dalle 17:00 alle 01:00

Festivi e prefestivi fino alle 02:00

FESTIVI anche la mattina dalle 11:30

Navetta ogni 20 minuti (circa)

Fermate principali: Hotel Fina / Stazione / Cimitero / Bv Berardozzo / San Girolamo / Suffragio

Nei giorni festivi e prefestivi (25–26 aprile / 1–2 maggio) il servizio sarà potenziato con partenza dalle ore 11:30

Il 3 maggio (San Giovenale) il servizio partirà dalle ore 9:30

Nel dettaglio:

23 aprile: 17:00–01:00

24 aprile: 17:00–02:00

25 aprile: 11:30–16:00 / 17:00–02:00

26 aprile: 11:30–16:00 / 17:00–02:00

27 aprile: 17:00–01:00

28 aprile: 17:00–01:00

29 aprile: 17:00–01:00

30 aprile: 17:00–02:00

1° maggio: 11:30–16:00 / 17:00–02:00

2 maggio: 11:30–16:00 / 17:00–02:00

3 maggio: 09:30–16:00 / 17:00–02:00

4 maggio: 17:00–01:00

5 maggio: 17:00–01:00

6 maggio: 17:00–01:00

7 maggio: 17:00–01:00

8 maggio: 17:00–01:00

9 maggio: 17:00–02:00

Per le giornate del corteo e della corsa (9–10 maggio) sarà attivato un servizio ulteriormente potenziato con comunicazione dedicata.

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25/04: 11:00–02:00

26/04: 11:00–01:00

30/04: 17:00–02:00

01/05: 11:00–02:00

02/05: 11:00–02:00

03/05: 11:00–01:00

09/05: 17:00–02:00

10/05: 10:00–22:00

Navetta ogni 40 minuti (circa)

Santa Lucia / Narni / Testaccio

Anche per la Linea 2, nelle giornate del corteo e della corsa (9–10 maggio), è previsto un potenziamento del servizio con comunicazione dedicata.

Si ricorda che nei giorni feriali gli orari del trasporto pubblico locale ordinario restano invariati.

La navetta è GRATUITA ed è il modo migliore per raggiungere il centro storico.