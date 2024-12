La Ternana Tip Power torna dalla trasferta pugliese di Giovinazzo (Ba), con un punto. Risultato finale 2-2 (primo tempo 0-0).

In gol per i rossoverdi, De Michelis per il provvisorio 1-1 e Malouk per il sorpasso Ternana 1-2.

“Ancora una volta abbiamo dimostrato di riuscire a tirar fuori energie incredibili in una situazione d’emergenza – ha commentato l’allenatore Federico Pellegrini – Una trasferta di oltre 5 ore e di nuovo eravamo senza Giardini e senza Sachet, quindi in piena emergenza. Nonostante questo, abbiamo fatto una prestazione difensiva di altissima qualità ed alla fine abbiamo anche avuto le giuste occasioni per andarla a vincere. Di nuovo ho avuto una ottima risposta dai giovani che mi stanno dando enormi soddisfazioni. Ringrazio di nuovo la mia squadra che in emergenza e davanti ad un grandissimo pubblico ha dato, ancora una volta, anche più di quello che aveva.

Sono soddisfatto quindi – ha aggiunto Pellegrini – anche se avrei voluto vincere questa gara per fare una dedica particolare ad un uomo per me speciale che è venuto a mancare in queste ore: Emilio Rotondi. Emilio è stato il mio primo allenatore nel CLT e colui che mi ha fatto debuttare in serie A. Lui è quello che ha portato a Terni la vera mentalità professionale del calcio a 5, avendo giocato come portiere tanti anni in Serie A ed in Nazionale, e dando una chance importantissima a giovani come me, Michele Carpinelli e Simone Capotosti. Quindi ci tenevo tanto a trasmettere questo ricordo e dare un grande abbraccio ad Emilio ed alla sua famiglia.”

RISULTATI E CLASSIFICA

LAZIO-ACADEMY PESCARA 2-4

BULLDOG CAPURSO-NEW TARANTO 3-1

DEFENDER GIOVINAZZO-TIP POWER TERNANA 2-2

CUS MOLISE-ROMA C5 1-6

MASCALUCIA -ORTONA RINVIATA

POLISPORTIVA FUTURA-ITRIA RINVIATA

BULLDOG CAPURSO AL COMANDO CON 27 PUNTI

ITRIA 21 (-1 PARTITA)

NEW TARANTO 19

ACADEMY PESCARA 19

POLISPORTIVA FUTURA 17 (-1 PARTITA)

LAZIO 17

CITTA’ DI MELILLI 15

ROMA C5 14

CUS MOLISE 13

DEFENDER GIOVINAZZO 12

MASCALUCIA 12

TIP POWER TERNANA 8

ORTONA 1 (-1 PARTITA)