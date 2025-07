Vincenzo Millico, autentico oggetto misterioso, viste le pochissime presenze collezionate nella stagione appena conclusa, lascia Terni dove era arrivato nel mercato di gennaio, da Foggia. Nelle intenzioni avrebbe dovuto rafforzare il reparto offensivo della Ternana. Così non è stato: prima sotto la guida di Ignazio Abate e dopo, sotto quella di Fabio Liverani.

L’attaccante torna in Puglia, questa volta a Casarano, squadra neopromossa in serie C.