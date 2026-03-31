La Protezione civile nazionale ha emesso un’allerta arancione per l’Umbria.
Tutto il centro sud del paese sarà interessato da una perturbazione, il cui minimo è attualmente sul mare Tirreno, che richiama aria fredda dai Balcani.
In Umbria spirerà vento forte, sono previste nevicate sopra i 700/900 metri sul settore sud orientale.
IL COMUNICATO DELLA PROTEZIONE CIVILE
“DAL POMERIGGIO DI OGGI, MARTEDÌ 31 MARZO 2026, E PER LE SUCCESSIVE 24-36 ORE, SI PREVEDONO:
– VENTI DA FORTI A BURRASCA DAI QUADRANTI SETTENTRIONALI SU TOSCANA E CAMPANIA;
– PRECIPITAZIONI DA SPARSE A DIFFUSE, ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE, SU ABRUZZO, MOLISE, CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA, IN
ESTENSIONE ALLA SICILIA SETTENTRIONALE; I FENOMENI SARANNO ACCOMPAGNATI DA ROVESCI DI FORTE INTENSITÀ, FORTI RAFFICHE DI VENTO, LOCALI GRANDINATE ED ATTIVITÀ ELETTRICA;
– NEVICATE SPARSE AL DI SOPRA DEI 700-900 M SU MARCHE MERIDIONALI, SETTORI SUD-ORIENTALI DELL’UMBRIA E NORD-ORIENTALI DEL LAZIO, CON APPORTI AL SUOLO DA MODERATI AD ABBONDANTI.
DAL PRIMO POMERIGGIO DI DOMANI MERCOLEDÌ 01 APRILE 2026, E PER LE SUCCESSIVE 18-24 ORE, SI PREVEDE IL PERSISTERE DI:
– VENTI DA FORTI A BURRASCA DAI QUADRANTI SETTENTRIONALI SU EMILIA-ROMAGNA, MARCHE, UMBRIA, LAZIO, ABRUZZO E MOLISE, IN ESTENSIONE A PUGLIA E BASILICATA; MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE; NEVICATE DIFFUSE AL DI SOPRA DEI 700-900 M SU ABRUZZO E MOLISE, CON APPORTI
AL SUOLO ABBONDANTI, SPECIE SUI SETTORI ORIENTALI”.