“VOCI OLTRE LA TEMPESTA” è la rassegna corale, a scopo benefico, promossa dall’ASSOCIAZIONE REGIONALE CORI DELL’UMBRIA A.R.C.UM che da venerdì 20 febbraio a domenica 22 febbraio coinvolgerà 18 cori dell’Umbria in 6 eventi musicali in varie città della regione con l’obiettivo di raccogliere fondi a favore delle regioni colpite dal ciclone Harry.

Si tratta di un progetto che mette al centro la forza della musica corale e unisce cultura, partecipazione e solidarietà, valorizzando il patrimonio corale regionale ed il ruolo sociale della musica.

In provincia di Terni , sabato 21 febbraio, sono previsti due appuntamenti:

nel Santuario di San Francesco di Terni alle 16.30 si esibiranno il Coro Agape Corrado Pio Luciani ed il Coro Polifonico San Francesco d’Assisi di Terni.

Nella Cattedrale di San Giovenale di Narni, alle 21:00, si esibiranno il Coro Ars Nova di Terni ed il Coro Harmoniae Caelestis di Narni.

Ogni coro, col proprio repertorio e la propria identità artistica, contribuirà a costruire un mosaico sonoro ricco di stili, epoche e sensibilità.

L’ingresso sarà ad offerta libera e il ricavato sarà interamente devoluto in favore delle associazioni corali regionali della Calabria, della Sicilia e della Sardegna.