Di nuovo in calo il numero degli attualmente positivi al covid19 in Umbria. Oggi sono 3.811 (-222 rispetto a ieri).

I nuovi casi accertati sono stati 395 mentre i guariti sono stati 615.

I tamponi analizzati sono stati 2.900 con un tasso di positività al 13,6%.

In diminuzione anche il numero dei ricoverati negli ospedali. Oggi sono 153 (-7 rispetto a ieri). Di questi, 3 sono ricoverati nella terapia intensiva (come ieri).

Segnalati 2 decessi a causa del covid. Il totale delle vittime dall’inizio della pandemia sale così a 2.068.

Infine il dato sugli umbri costretti all’isolamento domiciliare. Oggi sono 3.658 (-215 rispetto a ieri).

Per quanto riguarda, invece, il vaiolo delle scimmie, continuano a salire i casi in Italia.

Ad oggi sono 760. Quasi totalmente colpiti i maschi, 749 contro i soli 11 casi registrati fra le donne.

In Lombardia la maggior concentrazione di casi, 322.

Ancora nessun caso in Umbria così come in Calabria, Val d’Aosta, Basilicata e Molise