Il Covid19 torna a incutere timore. In Umbria sono in netto aumento i ricoverati con sintomi covid: in totale sono 225 (+12 rispetto a ieri). Di questi, 5 sono ricoverati nelle terapie intensive (-1 rispetto a ieri).

I nuovi casi accertati sono stati 1.814 mentre i guariti sono stati 1.093.

Nelle ultime 24 ore vengono segnalate 5 vittime. Il totale dall’inizio della pandemia, nella nostra regione, sale a 1.890.

Sono stati analizzati 5.653 tamponi con u8n tasso di positività al 32%.

Di conseguenza, gli attualmente positivi sono 19.793 (+716 rispetto a ieri).

Gli umbri in quarantena sono 19.568 (+704 rispetto a ieri).

In base all’ultimo report settimanale dell’Istituto Superiore della Sanità sono 9 le regioni classificate ad alto rischio per la presenza di molteplici allerte di resilienza, sono: Abruzzo, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Puglia, Umbria e Veneto. Più la Toscana classificata “non valutabile” ed equiparata ad alto rischio.