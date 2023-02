La pesante sconfitta dell’Ascoli a Cittadella costa la panchina a Christian Bucchi che è stato esonerato dalla società marchigiana. Nel breve comunicato, si legge, fra l’altro, “Il Club bianconero saluta Mister Bucchi e il suo staff e augura loro le migliori fortune personali e professionali”. Anche il Benevento ha esonerato l’allenatore. La sconfitta interna ad opera del Venezia costa cara a Fabio Cannavaro che a sua volta aveva sostituito Fabio Caserta alla 7^ giornata.

“Il Benevento Calcio comunica di aver sollevato Fabio Cannavaro dal suo incarico di allenatore della prima squadra. Contestualmente sono stati esonerati il vice allenatore Paolo Cannavaro e il Direttore Sportivo Pasquale Foggia. Il Club ringrazia il mister, il suo vice ed il Direttore Sportivo per il lavoro sin qui svolto con serietà e massima professionalità augurando a tutti il meglio per il prosieguo della propria carriera”.

Due sono stati gli esordi prestigiosi in serie B in questa 23^ giornata. A Ferrara è sceso in campo Radja Nainggolan, x Cagliari, Roma, Inter e Anversa. Nainggolan è andato anche in gol ma non è servito ad evitare la sconfitta interna con il Bari.

Esordio a Cosenza anche per Mauro Zarate, ex Lazio, Inter, Fiorentina. Per Zarate 20 minuti assolutamente anonimi nel match contro la Ternana finito 0-0.