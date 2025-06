È stata presentata questa mattina a Palazzo Spada la 2^ edizione del torneo giovanile internazionale intitolato alla memora di Corrado Viciani ed Ernesto Bronzetti.

Sono 9 le formazione under 14 che vi prenderanno parte, divise in 3 gironi.

Il primo con Fiorentina, Lazio e Olympia Thyrus, il secondo con Roma, Napoli e Campitello, il terzo con Ternana, Real Madrid e Bologna.

Lazio Olympia Thyrus inaugurerà il torneo, giovedì 12 giugno alle 15,45.

A seguire, alle ore 17, Roma-Campitello. Quindi la cerimonia inaugurale alle ore ore 18,30. Alle 19,30, Bologna-Ternana.

Il tutto si svolgerà al “Sabotino”. Alcune gare si disputeranno a Campitello.

La finalissima a Sabotino, domenica 15 giugno, alle ore 17.

Torneo allargato al calcio femminile con al sfida fra Ternana e Lazio in programma sabato 14 giugno, alle ore 15, a Campitello.

1 di 4 - +

“Ci riempie di tanto orgoglio avere il Napoli che ha vinto lo scudetto, il Bologna che ha vinto la coppa Italia, il Real Madrid che è la squadra più titolata al mondo – ha detto l’assessore allo sport del comune di Terni Marco Schenardi – e le altre grandi realtà come la Roma, la Lazio, la Fiorentina. Credo che per i nostri ragazzi delle società dilettantistiche sia un’esperienza, giocarci contro, che porteranno nel cuore per tanto tempo”.

“Corrado è sempre rimasto legato alla città di Terni e alla Ternana. Le sue fortune lavorative le ha avute qui”. A dirlo è Dario Viciani, figlio del grande allenatore scomparso nel 2014. Lo chiama semplicemente Corrado, non papà e nemmeno babbo, come dicono in Toscana. Gli somiglia in modo impressionante.

“Anche quando aveva perso la memoria, gli unici momenti di lucidità – ha aggiunto Dario Viciani – davanti al telegiornale li aveva qunaod sentiva parlare di Terni e della Ternana, questo ci ha fatto pensare molto a noi della famiglia”.

Hanno inviato un video messaggio, Adriano Galliani e Gianluca Grava.