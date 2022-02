Si è costituita questa mattina la cellula dell’associazione Luca Coscioni nella città di Terni.

Alla inaugurazione avvenuta online hanno partecipato il tesoriere Nazionale Marco Cappato, la Presidentessa Mina Welby, la Segretaria generale Filomena Gallo e Matteo Mainardi coordinatore nazionale della campagna referendaria eutanasia legale.

Insieme a loro esponenti della politica locale e del territorio; primo tra tutti il consigliere comunale di Senso civico, nonché fondatore della Cellula, Alessandro Gentiletti ma anche Thomas De Luca, Comunardo Tobia e Andrea Giuli a testimonianza che i diritti civili non conoscono colore politico. Tante anche le associazioni presenti, da Laura Santi fondatrice della cellula perugina a Marco Scarpellini dell’associazione Libera Uscita; Luca Montali di Altro Vento che ha condiviso l’evento sulle pagine dell’associazione; Alessandro Chiometti di Civiltà Laica; esponenti di Terni Valley ed esponenti dei giovani democratici Terni.

Gli obbiettivi che si pone la cellula ternana saranno gli stessi dell’Associazione Nazionale spaziando dalla legalizzazione dell’eutanasia e della cannabis terapeutica fino all’abbattimento delle barriere architettoniche, alla procreazione medicalmente assistita, poi ancora, cure palliative, testamento biologico, diritti LGBTQ, diritto alla scienza e il rispetto della 194.

Alla cellula possono partecipare con potere decisionale tutti gli iscritti alla Luca Coscioni nell’anno 2022.

“Grande partecipazione questa mattina per la fondazione dell’associazione Luca Coscioni a Terni. La prova che la nostra è una città attiva, dove le persone non cedono alla tentazione egoistica di risolvere i loro problemi in privato – ha commentato il fondatore Alessandro Gentiletti – ma scelgono di allearsi e fare rete insieme, facendole divenire battaglie di tutti.

Grazie a Marco Cappato, Filomena Gallo, Laura Santi, Matteo Minardi e a Mina Welby per aver partecipato alla prima riunione. Grazie a Maria Sole Giardini, referente della nuova cellula ternana e ai politici di varie estrazioni e schieramenti che hanno fatto pervenire il loro sostegno. Una realtà importante che sarà di supporto a tutti i ternani che ne hanno bisogno. Potranno farlo contattandoci sulla pagina Facebook “cellula Coscioni Terni” oppure scrivendoci via mail agli indirizzi cellulaterni@associazionelucacoscioni.it o info@lucacoscioni.it.

La passione per i diritti degli altri – ha aggiunto Gentiletti – ci ha fatto ritrovare insieme, portando a termine un percorso iniziato oltre dieci anni fa con Beppino Englaro ed aprendo un nuovo grande campo civile. Abbiamo discusso dei problemi legati alla disabilità, all’accesso negato alle cure palliative, all’autodeterminazione e alla libertà delle donne, alla depenalizzazione della cannabis, all’importanza della ricerca scientifica e molto altro ancora. Un cammino comune che nasce prima e va oltre l’appartenenza di parte. Significativa la presenza di tante realtà associative presenti sul nostro territorio, che rappresentano un tessuto sociale attivo e prezioso per tutti.”