Il Disturbo Bipolare, detto anche DBP, è caretterizzato da episodi di depressione alternati ad episodi di manie. Durante il periodo della mania ( se non curata bene può durare anche mesi ), la persona è più euforica, ottimista, iperattiva tanto da restare sveglia tutta la notte, eloquio veloce iperattivo, movimenti agitati, camminate frenetiche e frequenti, la persona non può stare ferma.

A volte possono associarsi allucinazioni, per cui la persona si sente al pari di una persona importante (un politico), ricca, o si possono associare deliri mistici per cui alcuni si sentono angeli o Dio.

Ecco perchè spesso tale disturbo viene confuso con la sindrome schizofrenica e a volte vengono confuse persino le terapie, cosa molto deleteria.

All’altro estremo vi sono periodi in cui la stessa persona si sente depressa inutile, disperata….Perde l’interesse per tutto e per ogni cosa, incluso il sesso, il mangiare, nonchè sente il bisogno di isolarsi dal mondo per rinchiudersi nella solitudine.

La psicoterapia della gestalt risulta efficace per questo tipo di disturbo associata a farmaci stabilizzatori dell’umore. Mai antidepressivi per non stimolare la fase maniacale.

