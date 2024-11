“Le bacchette magiche non esistono, esiste la capacità di governare i percorsi e non è da tutti. Esiste anche la capacità di conoscere i problemi e capire come risolverli. E i problemi della sanità sono uguali dappertutto, in tutte le regioni d’Italia”.

Lo ha detto questa sera a Terni la candidata di centrodestra alla presidenza della regione Umbria, Donatella Tesei, tornando su un argomento, quello della sanità, che è stato al centro del dibattito della campagna elettorale.

“La faccia – ha aggiunto la Tesei – ce l’ho messo nel 2019 e continuo a mettercela per senso di responsabilità. Noi – ha aggiunto – il nuovo ospedale di Terni lo faremo perché abbiamo le risorse e quelle che mancano stanno arrivando dal governo e noi faremo anche l’ospedale nuovo di Narni-Amelia, quello di cui parlavano da 30 anni, che non c’era niente, non c’era un progetto, non c’erano le risorse, oggi noi abbiamo pronta la cantierabilità dell’ospedale di Narni-Amelia , a seguire il nuovo ospedale di Terni perché questa città lo merita e deve essere realizzato”.

Insieme alla Tesei, sul palco, tanti amici presidenti di regione venuti a sostenerla. C’erano: Attilio Fontana (Lombardia), Luca Zaia (Veneto), Massimiliano Fedriga (Friuli) , Marco Bucci (Liguria), Marco Marsilio (Abruzzo), Francesco Acquaroli (Marche), il presidente della provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti e, infine, giunto un po’ ritardo, Francesco Rocca (Lazio).

Tutti hanno spiegato i segreti delle loro vittorie, come cercano di risolvere i problemi della sanità e hanno espresso l’augurio che “l’Umbria non torni indietro”, confermando alla guida Donatella Tesei.

L’intervento introduttivo è stato del “padrone di casa”, il sindaco di Terni Stefano Bandecchi.

