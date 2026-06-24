Da oggi la Questura di Terni ha a disposizione due nuovi funzionari della Polizia di Stato, assegnati alla sede ternana al termine del percorso formativo presso la Scuola Superiore di Polizia.

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Il Questore, Michele Abenante, ha rivolto ai neo funzionari il proprio saluto di benvenuto, formulando loro i migliori auguri di buon lavoro per il nuovo incarico e sottolineando l’importanza del contributo che apporteranno all’attività istituzionale della Questura a favore della sicurezza del territorio e della comunità ternana.

Si tratta del Commissario Alessandro Musti, 27 anni, una laurea magistrale in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi Roma Tre nel 2022. Dopo aver vinto il concorso per Commissari della Polizia di Stato, ha frequentato il 114° Corso presso la Scuola Superiore di Polizia, conseguendo contestualmente il Master universitario di II livello in “Organizzazione, Management Pubblico e Leadership della Pubblica Sicurezza”, erogato dall’Università LUISS Guido Carli.

Il secondo funzionario è il Commissario Salvatore Mandorino, 36 anni, laureato in Giurisprudenza presso l’Università del Salento. Entrato nel ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato nel 2018, ha conseguito un Master in Mercati Finanziari e il Master in Organizzazione, Management Pubblico e Leadership della Pubblica Sicurezza presso l’Università LUISS Guido Carli. Nel corso della propria carriera ha prestato servizio presso il IV Distretto di Pubblica Sicurezza “San Basilio” di Roma e presso il C.O.S.C. Lazio.