È morto oggi a Sesto Fiorentino, all’età di 88 anni, l’ex calciatore e allenatore Rino Marchesi.
Da calciatore ha militato, tra le altre squadre, nella Fiorentina, nella Lazio e nell’Atalanta.
Da allenatore ha guidato grandi club come Inter, Juventus (con Platini) e Napoli (con Maradona).
Ha allenato, nella stagione 1977/1978 la Ternana, sfiorando la promozione in serie A.
I rossoverdi conclusero infatti la stagione al 4° posto (con il Monza) a quota 42.
Catanzaro e Avellino furono promosse (insieme all’Ascoli, primo) con 44 punti.