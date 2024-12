Giornata da incorniciare per le tre rappresentanti ternane nell’Eccellenza calcistica regionale. Vincono tutte dando l’idea di aver trovato la quadra. Stupisce l’Olympia che regola con un perentorio 5 a 2 l’Ellera in una gara mai in discussione. La compagine del patron Corsi sale ancora e non sente più l’affanno delle squadre invischiate nella dolorosa lotta per non retrocedere.

Il Terni Fc fatica un po’ ad Umbertide e solo alla fine della gara riesce a mettere la mordacchia all’Agape salendo a 21 punti.

La Narnese poi va addirittura sul tre a zero contro il Castiglione del Lago, la partita finirà 3 a 1 dando l’impressione della grande squadra quella che domina dall’inizio alla fine. Certo il risultato è l’aspetto più importante perché rimane prima anche se insieme al Sansepolcro ma è importantissimo che Tramontano, il finalizzatore dei rossoblù, abbia iniziato a segnare regolarmente. Ed avere questa certezza fa davvero tutta la differenza del mondo. Di fatto quelli del Castiglione nonostante abbiano messo in campo i nuovi acquisti, non sono mai riusciti ad essere pericolosi.

Per maggiore completezza ecco il tabellino della gara:

Castiglione del Lago: Ranieri, Lesti, Sabadashka, (58’ Versiglioni), Anderson, Roscini, Modesto, Sardone (46’ Vassallo), Galeotti, Pareggi (43′ Rachini), Verrilli (67’ Bartolini), De Montis. All. Machi

Narnese: Pitaro, Mora, Grifoni (90’ Desantis), Marchetti (77’ Aldrovandi), Ponti, Aldair, Bagnato (68’ Blasi), Petrini, Tramontano (75’ Confessore), Manni (86’ Andreucci), Perotti. All. Defendi

Arbitro Vendramin di Terni

Reti 19′ Tramontano, 43′ Tramontano, 73’ Guarracino aut. (N), 80’ Vassallo

Risultati

Angelana-Atletico Bmg 1-0 31′ st Brunetti

Cannara-Bastia 2-2 13′ pt e 17′ st Zanchi (C), 20′ pt Brevi (B), 45′ pt Del Prete (B)

Castiglione del Lago-Narnese 1-3 19′ pt e 43′ pt Tramontano (N), 28′ st aut. Guarracino (N), 35′ st Vassallo (C)

Olympia Thyrus-Ellera 5-2 3′ pt N. Sugoni (O), 6′ pt Piccioli (E), 23′ pt Grassi rig. (O), 38′ pt Gesuele (O), 43′ pt A. Federici (O), 18′ st Bevilacqua rig. (E), 33′ st Kola (O)

Pierantonio-Pontevalleceppi 1-0 32′ pt Fastellini

Pietralunghese-V.A. Sansepolcro 1-2 33′ pt Tersini (S), 35′ pt Rossi (P), 7′ st Mariotti (S)

Tavernelle-Città di Castello 4-0 1′ pt e 23′ st Russo, 6′ st e 10′ st Governatori

Umbertide Agape-Terni Fc 2-3 2′ pt Giuliani (U), 38′ pt Mainardi (T), 39′ pt Nicoletti (U), 7′ st Pucci (T), 31′ st Carletti (T)

CLASSIFICA

V.A. Sansepolcro 28

Narnese 28

Cannara 26

Pierantonio 24

Angelana 22

Terni Fc 21

Ellera 21

Pietralunghese 21

Atletico BMG 20

Olympia Thyrus 20

Bastia 18

Pontevalleceppi 14

Tavernelle 13

Castiglione del Lago 11

Umbertide Agape 10

Città di Castello 6