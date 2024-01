Una ripresa di torneo amara per le squadre ternane nel 2024: su nove punti disponibili solo l’Olympia Thyrus è riuscita a mettere insieme un pareggio. La caduta più risonante è stata quella del Terni Fc che ha perso a Castiglione del Lago. Il gol di Pescicani a mezz’ora dalla fine non è riuscito a dare la spinta dovuta per salutare il Lago con un risultato positivo. Ma nemmeno il Foligno capolista è riuscito a vincere, cadendo a Pontevalleceppi, lasciando inalterata la distanza tra le due squadre al vertice della classifica.

La Narnese ha giocato una partita scritta in partenza: erano troppe le essenze della squadra di Marco Sabatini per poter ambire ad un risultato esaltante. Ha giocato una partita di contenimento e senza tanti patemi era arrivata ad un passo dalla fine. All’80’ Yalis ha marcato il gol della sconfitta. La Narnese rimane nel “mondo di mezzo”, senza l’ansia dei playout ma nemmeno l’adrenalina dei playoff.

Tra Città di Castello e Olympia si è svolto tutto nel primo tempo: al 4’ gol di Grassi; quasi allo scadere il pareggio di Peluso. E quello, 1 a 1, è stato pure il risultato finale, con il rammarico di non aver sorpassato una diretta concorrente nella corsa per la salvezza.

Castiglione del Lago-Terni Fc 2-1

Ellera-Nestor 2-1

Lama-Angelana 4-1

Olympia Thyrus-Città di Castello 1-1

Pierantonio-Narnese 1-0

Pontevalleceppi-Acf Foligno 3-2

Spoleto-Atletico Bmg 0-1

Tavernelle-Branca 3-1

CLASSIFICA

Acf Foligno 37

Terni Fc 30

Ellera 29

Castiglione del Lago 27

Angelana 26

Tavernelle 24

Pierantonio 23

Narnese 22

Pontevalleceppi 22

Atletico Bmg 21

Branca 19

Cottà di di Castello 16

Olympia Thyrus 16

Lama 15

Spoleto 12

Nestor 10