Presentato il piano strategico delle Ferrovie dello Stato. Obiettivo, recuperare la puntualità per oltre 50 mila treni. 100 miliardi di investimenti

DI ALBERTO PILERI, ex assessore ai lavori pubblici del comune di Terni

Allora , l’AD di RFI, alla presenza del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti ormai fuori controllo ed orario , ha presentato di recente il Piano Strategico delle Ferrovie dello Stato.

Cifre mirabolanti : 100 miliardi di investimenti previsti per i prossimi 10 anni per estensione servizio Alta Velocità, potenziamento e raddoppi linee, acquisto treni, miglioramento servizi per i trasporti regionali e pendolari ( questi sempre alla fine per ultimo se rimangono un po’ di denari ).

C’è da ridere, se non piangere, alla luce delle scelte megalomani del governo , come quelle di bloccare miliardi di euro per l’opera faraonica del Ponte sullo stretto, e dei ritardi dei progetti finanziati con o fondi del PNRR.

Quanto ai programmi e ai progetti per l’Umbria, sempre gli stessi , sempre rinviati alle calende greche, sempre disattesi. Come quello del raddoppio della Orte – Falconara, la principale trasversale nazionale del Centro Italia in grado di collegare tre Regioni ( Marche, Umbria e Lazio, 7 milioni di abitanti ) , due Porti e due mari ( Ancona e Civitavecchia, Adriatico e Tirreno), diversi Interporti ( Jesi, Orte ).

E per quello che riguarda da vicino l’Umbria, il progetto della nuova linea a doppio binario Terni- Spoleto , per il quale sono stati fatti alcuni passi avanti, e per il quale occorre trovare le risorse finanziarie per appaltare i lavori dell’opera ( circa 900/ 1.000,00 Milioni di € ).

E una delle grandi sfide e delle priorità per il nuovo esecutivo regionale, appena insediato.

Per intanto occorrerebbe riuscire a capire e sapere quando saranno ultimati i lavori del raddoppio della tratta Campello – Spoleto, ripetutamente spostata agli anni avvenire. Un’opera iniziata nel 2021 per 10 Km di linea.

Siamo oltre i tempi Biblici ed Omerici!