Dopo il successo della prima edizione, torna, a Chianciano Terme, uno degli appuntamenti più emozionanti della musica italiana emergente: il Festival della Canzone d’Amore – Premio San Valentino.

L’appuntamento è fissato dal 25 al 27 settembre al teatro Caos, nuova sede scelta per ospitare questa celebrazione dell’amore in musica.

Le semifinali si terranno il 25 e 26 settembre, mentre la serata finale, in programma il 27 settembre, sarà un vero e proprio spettacolo tra musica dal vivo e ospiti d’eccezione del panorama italiano.

Il festival è aperto a cantanti e interpreti a partire dai 6 anni, suddivisi in quattro categorie: Baby (6-9 anni), Junior (10-13 anni), Giovani (14-35 anni), Senior (36+).

In gara sia brani inediti che cover, purché dedicati all’amore, in tutte le sue forme: romantico, familiare, universale. Un festival dedicato alla passione, in senso assoluto.

Una sola regola: emozionare.

L’iniziativa è promossa dalla Pro Loco di Chianciano Terme, in collaborazione con l’associazione culturale La Sosta, e punta a valorizzare il talento e la sensibilità di artisti emergenti di ogni età, perché non bisogna mai smettere di crederci e nessuno può affievolire il nostro sogno.

La serata finale sarà trasmessa su Teleambiente (Canale 18 in Umbria e Lazio e 221 in tutta Italia) portando il messaggio del festival anche nelle case del pubblico televisivo.

Il patron e direttore artistico della kermesse Remo Francesconi, storico manager di Mino Reitano e produttore discografico, rinnova il suo ringraziamento alla città di Chianciano Terme e al manager Enzo Merli, per aver accolto e sostenuto con entusiasmo questa nuova edizione.

“Chianciano – ha detto l’ideatore del Festival Francesconi – ha dimostrato ancora una volta di credere nella musica, nei giovani e in ciò che un festival come questo può rappresentare: un’occasione vera di crescita e visibilità per tanti artisti. In questi tanti anni di carriera, non vi dico quanti anni ho, ma sono tanti, di artisti ne ho visti e lanciati molti. Vorrei trovare la nuova Mina, la nuova Mia Martini, oppure il nuovo Massimo Ranieri – ha confessato Remo Francesconi – magari si nasconde in qualche paesino dell’Italia e non ha ancora avuto l’opportunità di farsi ascoltare. L’obiettivo mio e del festival è proprio questo.”

Per tutte le informazioni e per iscriversi: www.festivaldellacanzonedamore.it