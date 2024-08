Una forte scossa di terremoto è stata avvertita poco fa in Calabria.

Alle 21,43, secondo quanto rilevato dall’Istituto Nazionale di Geofisica, un sisma di 5 gradi Richter è stato registrato in provincia di Cosenza, a 3 Km dal comune di Pietropaola

Alle 22,15 i vigili del fuoco di Cosenza non hanno ricevuto richieste di interventi. Sono in corso verifiche.

Anche al dipartimento della protezione civile non risulterebbero danni a persone o cose. Tanta paura sì. Tanta gente in strada anche ma danni non vi sarebbero.

Il sisma è stato chiaramente avvertito in tutta la regione, fino a Reggio Calabria e anche in buona parte della vicina Puglia nelle province di Bari, Brindisi e Taranto.

La scossa – si apprende dalla protezione civile – è stata avvertita in una zona molto vasta che comprende anche le regioni Campania, Basilicata e Sicilia.