Una violenta scossa di terremoto ha colpito la Croazia alle ore 12,20. La magnitudo è stata di 6,4.

L’epicentro è stato localizzato a 40 Km a sud-est di Zagabria.

C’è stata almeno una vittima, una bambina di 12 anni. Gravi i danni. Il centro più colpito è Petrinja.

Tutta la zona è stata investita da uno sciame sismico. La replica più forte si è verificato alle 13,34 ed è stata di magnitudo 4,5.

Il terremoto della Croazia è stato nettamente avvertito anche in alcune zone dell’Italia, in particolare in Friuli Venezia Giulia e in Veneto dove, comunque, non vengono segnalati danni.

In Veneto, a Salizzole in provincia di Verona, si è verificata una scossa di terremoto, alle ore 14,02, di 3,4 di magnitudo. Il sisma è stato chiaramente avvertito dalla popolazione. Non vengono segnalati danni.