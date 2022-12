Fratelli d’Italia manda un messaggio chiaro agli alleati, basta con i messaggi di fumo serve un tavolo di confronto permanente e, soprattutto, bisogna chiarire le regole di ingaggio che riguardano ruoli e squadra di governo della città.

“L’unità della coalizione in vista dell’appuntamento di primavera, è un tripode che per avere successo deve poggiare su tre gambe:1) Capitalizzazione del buon lavoro amministrativo svolto in questi anni. 2) Peso specifico di ogni componente politica nell’assunzione di responsabilità di governo e guida della città. 3) Stesura di un programma fortemente partecipato che delinei la fase due del centro destra al governo di Terni”.

E’ Paolo Alunni Pistoli, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, a tracciare la road map in vista dell’appuntamento di primavera che vedrà il rinnovo del consiglio comunale di Terni.

“E’ assolutamente necessario – aggiunge Alunni Pistoli – che i partiti della coalizione invece di mandare messaggi di fumo, inaugurino in modo serio e costruttivo ed in tempi brevi un tavolo permanente di confronto per sciogliere tutti i nodi ancora in essere. In questo frangente – conclude il coordinatore provinciale – è necessario quanto prima mettere in chiaro le regole d’ingaggio che riguardano ruoli e squadra e che sono a tutt’oggi oggi elementi da chiarire nel percorso di confronto che va immediatamente avviato”.