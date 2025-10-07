Non solo la Ternana, anche il Moto Club Terni, festeggia i primi 100 anni della sua storia.

2 ottobre 1925 , 2 ottobre 2025, esattamente come la Ternana. Curioso, no?

“Abbiamo festeggiato i 100 anni con un rilievo minore perché noi siamo più poveri rispetto Ternana – sottolinea il presidente Massimo Mansueti – questa mattina abbiamo inaugurato qui nella chiostrina della BCT una piccola mostra”. Mansueti ci fa notare come su quel cortile interno si impongano all’attenzione due ritratti: quello dell’architetto Ridolfi e quello del campione Liberati.

La mostra comprende decine di foto del circuito dell’acciaio, di Liberati e di altri campioni come Pileri e Giansanti. Esposte anche due Gilera “Piuma” e “Sanremo” , pilotate da Libero Liberati.

“Terni – sottolinea Mansueti – è l’unica città al mondo che ha due campioni di motociclette in due classi diverse”, Liberati nella 500 e PIleri nella 125.

La mostra, che comprende anche foto del Circuito dell’acciaio di podismo, è visitabile fino a domenica 12 ottobre.