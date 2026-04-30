Una notizia quasi improvvisa; un incidente che sembrava banale che ha fatto conoscere una malattia ferale. Questa è stata la fine di Renato Purgatorio, medico in pensione e pure sindaco di Narni negli Anni Novanta. Lascia una figlia, Valentina, ed un nipotino. Aveva oltre che della medicina anche la passione per la politica ed aveva percorso tutto il cursus honorem previsto dal Partito Comunista fino a farlo diventare prima Assessore e poi Sindaco, esperienza che venne interrotta brutalmente quando venne arrestato in una delle indagini della tangentopoli ternana. Indagine che poi, dopo anni ha pure dimostrato la sua innocenza. Dopo, quasi per sfida era ritornato a Palazzo Comunale dove aveva svolto per altri cinque anni la carica di assessore. Si era poi immerso nella sua professione di medico sino a tre anni fa quando era andato in pensione. Aveva73 anni.